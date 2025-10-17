Tomahawk misilek Estatu Batuen, Errusiaren eta Ukrainaren arteko tentsioak berpiztu dituzte
Zelenskik bere defentsa sendotu nahi du helmen luzeko armamentuarekin, eta Putinek dio Washingtonekiko harremanak okertuko direla.
Tomahawk misilak Errusia eta Ukrainaren arteko gatazkaren erdigunean kokatu dira berriz ere. Kievek AEBri eskatu dizkio, alde batetik, distantzia luzeko erasoak egiteko gaitasuna handitzeko eta, bestetik, Moskuri bake negoziazioetan presioa egiteko.
Donald Trumpek Kievi emateko aukera aipatu zuen, Etxe Zurian Volodimir Zelenskirekin bildu baino lehen, ostiral honetan. “Akaso Errusiarekin hitz egin beharko dut Tomahawk-ei buruz. Tomahawk misilak nahi al dituzte haiengana gerturatzen? Ez dut uste”, esan zuen igandean.
Moskuk horri gogor erantzun zion. Vladimir Putinek ohartarazi zuen urrats horrek AEBekiko harremanak “nabarmen kaltetuko” dituela. Errusiako Espioitza buruak “erasotzat” jo zuen.
Tomahawk misilak zehaztasun handiko gurutzaldi-misilak dira, 2.000 kilometro baino gehiagoko irismena izateaz gain eta tona erdi lehergai kargatzeko gaitasuna dute. Golkoko Gerraz geroztik Washingtonek Iraken, Libian, Sirian edo Afganistanen erabili ditu.
Trumpek Putinekin ere hitz egitea aurreikusten du, Budapesten egingo duten hurrengo bileran, 2022an hasitako gatazkaren amaiera negoziatzeko ahaleginen barruan.
Nazioarteko albiste gehiago
Gazan su-eten akordioa betetzen dela ziurtatzeko eskatu die Hamasek bitartekariei
Talde palestinarrak, besteak beste, laguntza humanitario gehiago eskatu du, enklabeko ospitaleek eta bertako biztanleek hornigairik gabe jarraitzen dutelako.
Zer da Israel Gazatik erretiratzeko lehen fasea markatzen duen "marra horia”?
Aste honetan, Israelek lerro imajinario hori igaro duten 20 gazatar baino gehiago hil ditu, denak etxera itzuli nahian ari zirenean.
Maduroren Gobernuak "alarma handiz" hartu du AEBk CIA Venezuelaren aurkako "mehatxu" gisa erabiltzea
Donald Trump AEBko presidenteak asteazkenean baieztatu zuen Venezuelan ezkutuko operazioak egiteko baimena eman diola Ameriketako Estatu Batuetako inteligentzia agentziari.
Trump eta Putin Budapesten bilduko dira Ukrainako gerraren amaiera negoziatzeko
Hala iragarri du AEBko presidenteak bere homologo errusiarrarekin telefonoz hitz egin ostean, baina ez du data zehaztu.
Gazako agintariek laguntza eskatu dute lehergaiak eta hondakinak kendu eta gorpuak berreskuratzeko
Israelgo Gobernuak bake akordioa ez betetzea leporatu die palestinarrei, hildako bahituen gorpu guztiak ez dituelako entregatu. Hamasek erantzun du esanez Israelek entregatutako palestinarren gorpuek tortura zantzuak dituztela. Halaber, azaldu du "erreskaterako ahaleginak zailtzen dituzten" lehertu gabeko 20.000 lehergailu eta 65 edo 70 milioi tona hondakin daudela Gazan.
Sébastien Lecornu makronistaren gobernuaren aurkako bi zentsura-mozioek porrot egin dute
Ezkerreko LFIk aurkeztutako mozioa babestu du Marine Le Penen eskuin muturrak baina, hala ere 271 boto lortu ditu, aurrera egiteko behar zituen 289 botoen azpitik; Le Penen Bilgune Nazionalak aurkeztutakoak, berriz, 144 boto lortu ditu.
Gazako bake akordioa kolokan egon daiteke Hamasek bahituen gorpuak entregatzeko dituen zailtasunak direla eta
Hamasek bizirik dauden 20 bahitu israeldarrak askatu ditu, eta hildako 28 bahituetatik 9ren hilotzak entregatu ditu. Halaber, aurkitu dituzten "gorpu guztiak" entregatu dituela ziurtatu du, eta adierazi du hondakinen azpian daudenak ateratzeko ekipamendu astuna behar dela.
Berreskura ditzakeen “gorpu guztiak” entregatu dituela ziurtatu du Hamasek
Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordeak bi hilkutxa jaso ditu gaur Gazan, bi bahitu israeldarren gorpuekin.
Futbola, migrazio-gosea gelditzeko tresna Mauritanian
Kirolak badu behartsuenak gizarteratzeko ahalmena, eta Mauritanian futbolaren indarra baliatu nahi dute horretarako. Bide batez herrialdean sustraitu eta migrazio-gosea etenarazteko ere aprobetxatu nahi dute egitasmoa.