Tomahawk misilek Estatu Batuen, Errusiaren eta Ukrainaren arteko tentsioak berpiztu dituzte

Zelenskik bere defentsa sendotu nahi du helmen luzeko armamentuarekin, eta Putinek dio Washingtonekiko harremanak okertuko direla.

EITB

Tomahawk misilak Errusia eta Ukrainaren arteko gatazkaren erdigunean kokatu dira berriz ere. Kievek AEBri eskatu dizkio, alde batetik, distantzia luzeko erasoak egiteko gaitasuna handitzeko eta, bestetik, Moskuri bake negoziazioetan presioa egiteko.

Donald Trumpek Kievi emateko aukera aipatu zuen, Etxe Zurian Volodimir Zelenskirekin bildu baino lehen, ostiral honetan. “Akaso Errusiarekin hitz egin beharko dut Tomahawk-ei buruz. Tomahawk misilak nahi al dituzte haiengana gerturatzen? Ez dut uste”, esan zuen igandean.

Moskuk horri gogor erantzun zion. Vladimir Putinek ohartarazi zuen urrats horrek AEBekiko harremanak “nabarmen kaltetuko” dituela. Errusiako Espioitza buruak “erasotzat” jo zuen.

Tomahawk misilak zehaztasun handiko gurutzaldi-misilak dira, 2.000 kilometro baino gehiagoko irismena izateaz gain eta tona erdi lehergai kargatzeko gaitasuna dute. Golkoko Gerraz geroztik Washingtonek Iraken, Libian, Sirian edo Afganistanen erabili ditu.

Trumpek Putinekin ere hitz egitea aurreikusten du, Budapesten egingo duten hurrengo bileran, 2022an hasitako gatazkaren amaiera negoziatzeko ahaleginen barruan.

