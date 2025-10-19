Trump llama a Petro "líder del narcotráfico" y anuncia el fin de ayuda financiera a Colombia
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado el fin de la ayuda financiera a Colombia por su inacción en la lucha contra el narcotráfico y ha descrito a su homólogo colombiano, Gustavo Prieto, como "un líder del narcotráfico".
"El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU", ha indicado Trump en su red Truth Social.
Además, ha amenzado con que si Petro no cerraba "estos campos de exterminio de inmediato", Estados Unidos "se los cerrará".
Las declaraciones de Trump se producen un mes después de que Estados Unidos eliminara a Colombia de la lista de países que luchan contra las drogas, junto a otras cuatro naciones, por haber "incumplido manifiestamente" en el último año sus obligaciones en virtud de los acuerdos internacionales de antinarcóticos.
Esta decisión se produce además en medio del "conflicto armado" que Estados Unidos declaró recientemente contra el narcotráfico y que ha incluido el bombardeo de hasta seis supuestas embarcaciones narcotraficantes en el mar Caribe.
Petro afirma que Trump se engaña
El presidente colombiano ha respondido a Trump que "se está engañando" al considerarlo "un líder del narcotráfico", ya que, según ha dicho, lo que ha hecho a lo largo de su carrera es justamente denunciar a las mafias de las drogas.
"El principal enemigo que ha tenido el narcotráfico en Colombia, ha sido en el siglo XXI, el que le ha descubierto sus relaciones con el poder político de Colombia. Ese he sido yo", ha escritoó Petro en X .
