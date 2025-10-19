Petro "narkotrafikoaren lider" izendatuta, Kolonbia ez duela diruz lagunduko aurreratu du Trumpek
Kolonbiako presidenteak erantzun dio bere burua "engainatzen" ari dela, bere ibilbide politikoan drogen mafiak salatzea izan duelako eginbehar.
AEBko presidente Donald Trumpek iragarri duenez, ez du aurrerantzean Kolonbia diruz lagunduko, narkotrafikoaren aurkako borrokan erakutsitako "moteltasunagatik". Horrekin lotuta, Kolonbiako presidente Gustavo Prietori "narkotrafikoaren lider" deitu dio.
"Gustavo Petro Kolonbiako presidentea narkotrafikoaren liderra da, eta drogen ekoizpen masiboa sustatzen du, bai eremu handietan, bai txikietan, Kolonbia osoan zehar. Herrialde horretan negozio handiena bihurtu da narkotrafikoa, alde handiarekin, eta Petrok ez du ezer egiten geldiarazteko, nahiz eta AEBek dirulaguntza handiak eman dizkion horretarako", adierazi du Trumpek Truth Social sarean.
Horrekin batera, ohartarazi du Petrok "eremu horiek berehala" ixten ez baditu, AEBk itxiko dizkiola.
AEBk Kolonbia drogen aurka borrokan ari diren herrialdeen zerrendatik kendu eta hilabetera egin ditu adierazpenok Trumpek.
Erabaki hori, gainera, AEBk duela gutxi adierazi zuenez, "gatazka armatu betean" hartu da; izan ere, ustez narkotrafikoarekin zerikusia zuten sei ontziri egin diete eraso Karibe itsasoan.
Petrok esan du Trump bere burua engainatzen ari dela
Kolonbiako presidenteak Trumpi erantzun dio bere burua "engainatzen" ari dela, "narkotrafikoaren liderra" dela esanda, adierazi duenez, bere ibilbide politikoan drogen mafiak salatzea izan duelako eginbehar.
"Narkotrafikoak Kolonbian izan duen etsai nagusia XXI. mendean etorri da, Kolonbiako botere politikoarekin izan dituen harremanak agerian utzi dituena ni neu izan naiz", idatzi du Petrok X-n.
Nazioarteko albiste gehiago
Bonbardaketei berrekin eta 23 pertsona hil ditu Israelek Gazan, Hamasi su-etena urratu izana leporatu ostean
Su-etena indarrean sartu eta bederatzi egunera, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak "helburu terroristen aurka gogor" ekiteko eskatu dio Armadari, Rafahn izan den gertakizun baten ostean. Hamasek esan du ez duela zerikusirik horrekin, eta su-etena betetzen ari dela nabarmendu du. Gainera, beste gorpu bat aurkitu dutela iragarri du, eta entregatzeko prest agertu da.
Napoleonen bitxiak lapurtu dituzte Louvren
Frantziako Kultura ministroak ziurtatu duenez, lapurretak balio "kalkulaezina" du, Napoleon eta Eugenia de Montijo enperatrizaren bitxiak tartean. Museoa itxita egongo da igande osoan, "probak babesteko".
Zabalik dira jada Boliviako hauteslekuak, bigarren itzulia egiteko
Presidentea eta presidenteordea aterako dira hauteskunde hauetatik, eta ezkerraren 20 urteko botere zikloari emango diote amaiera. Quiroga kontserbadorea da faborito, Paz zentristaren aurretik.
Hamasek entregatutako azken bi gorpuak identifikatu ditu jada Israelek
Talde palestinarrak Gurutze Gorriaren esku utzi ditu bi gorpuak, Gazako Zerrendako hondakinen artean berreskuratu ostean. Hamasek ohartarazi zuen ez zituela gorpu guztiak, eta, beraz, ezingo zituela berehala entregatu.
Milaka pertsona bildu dira Trumpen aurka protestatzeko, AEBko hainbat hiritan
Herritar askok duen egonezina eta haserrea jaso du No Kings (Erregerik Ez) mugimeduak AEBko 2.600 hiritan.
Milaka pertsona bildu dira Trumpen aurka protestatzeko, AEBko hainbat hiritan
Milaka pertsona kalera atera dira larunbat honetan Ameriketako Estatu Batuetako hainbat hiritan, Donald Trump presidentearen autoritarismo gero eta handiagoaren aurka protesta egiteko, "No Kings" ("Ez dugu erregerik nahi") lelopean. Hirien artea, New York, Washington eta Miami izan dira.
38 hildako, akordioaren urraketa larriak eta Rafahko pasabidea itxita, su-etenetik astebetera
Netanyahuk ziurtatu du Rafahko pasabidea ez dutela oraingoz irekiko, Palestinak Egipton duen Enbaxak eta Munduko Osasun Erakundeak kontrakoa ohartarazi badu ere. Atzo bertan, eraso batek familia bereko 11 pertsona hil zituen Gazan.
Andrew printzeak uko egin die bere errege titulu guztiei, Epstein enpresariarekin zituen loturengatik
Andrew printzeak, Charles III.a erregearen anaiak, uko egin die bere errege titulu guztiei, Jeffrey Epstein enpresariarekin zituen loturengatik. Virginia Giuffrek salatu zuen Yorkeko dukearekin sexu-harremanak izatera behartu zutela 17 urte zituenean.
Israelek Eliyahu Margalit gisa identifikatu du Hamasek ostiralean entregatutako bahituaren gorpua
Oraingoz, talde islamistak bake akordioaren barruan egin duen azken entrega da.