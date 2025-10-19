AEB-Kolonbia
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Petro "narkotrafikoaren lider" izendatuta, Kolonbia ez duela diruz lagunduko aurreratu du Trumpek

Kolonbiako presidenteak erantzun dio bere burua "engainatzen" ari dela, bere ibilbide politikoan drogen mafiak salatzea izan duelako eginbehar.

New York (United States), 23/09/2025.- US President Donald Trump gestures as he departs after addressing the General Debate of the 80th session of the United Nations General Assembly (UNGA) at the United Nations headquarters in New York, New York, USA, 23 September 2025. (Nueva York) EFE/EPA/LUKAS COCH NO ARCHIVING AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT
AEBko presidentea AEB Donald Trump. Artxiboko argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

AEBko presidente Donald Trumpek iragarri duenez, ez du aurrerantzean Kolonbia diruz lagunduko, narkotrafikoaren aurkako borrokan erakutsitako "moteltasunagatik". Horrekin lotuta, Kolonbiako presidente Gustavo Prietori "narkotrafikoaren lider" deitu dio.

"Gustavo Petro Kolonbiako presidentea narkotrafikoaren liderra da, eta drogen ekoizpen masiboa sustatzen du, bai eremu handietan, bai txikietan, Kolonbia osoan zehar. Herrialde horretan negozio handiena bihurtu da narkotrafikoa, alde handiarekin, eta Petrok ez du ezer egiten geldiarazteko, nahiz eta AEBek dirulaguntza handiak eman dizkion horretarako", adierazi du Trumpek Truth Social sarean.

Horrekin batera, ohartarazi du Petrok "eremu horiek berehala" ixten ez baditu, AEBk itxiko dizkiola.

AEBk Kolonbia drogen aurka borrokan ari diren herrialdeen zerrendatik kendu eta hilabetera egin ditu adierazpenok Trumpek.

Erabaki hori, gainera, AEBk duela gutxi adierazi zuenez, "gatazka armatu betean" hartu da; izan ere, ustez narkotrafikoarekin zerikusia zuten sei ontziri egin diete eraso Karibe itsasoan.

Petrok esan du Trump bere burua engainatzen ari dela

Kolonbiako presidenteak Trumpi erantzun dio bere burua "engainatzen" ari dela, "narkotrafikoaren liderra" dela esanda, adierazi duenez, bere ibilbide politikoan drogen mafiak salatzea izan duelako eginbehar.

"Narkotrafikoak Kolonbian izan duen etsai nagusia XXI. mendean etorri da, Kolonbiako botere politikoarekin izan dituen harremanak agerian utzi dituena ni neu izan naiz", idatzi du Petrok X-n.


Drogak Donald Trump Ameriketako Estatu Batuak Kolonbia Munduko albisteak

Nazioarteko albiste gehiago

FOTODELDÍA Sderot (Israel), 10/07/2025.- Humo se eleva tras un ataque aéreo israelí en el norte de la Franja de Gaza, cerca de Beit Hanún, visto desde el lado israelí de la frontera, este jueves. EFE/ Atef Safadi
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Bonbardaketei berrekin eta 23 pertsona hil ditu Israelek Gazan, Hamasi su-etena urratu izana leporatu ostean

Su-etena indarrean sartu eta bederatzi egunera, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak "helburu terroristen aurka gogor" ekiteko eskatu dio Armadari, Rafahn izan den gertakizun baten ostean. Hamasek esan du ez duela zerikusirik horrekin, eta su-etena betetzen ari dela nabarmendu du. Gainera, beste gorpu bat aurkitu dutela iragarri du, eta entregatzeko prest agertu da.

Gehiago kargatu