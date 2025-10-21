MASACRE EN GAZA
EE. UU. amenaza a Hamás con aniquilarlo, "si viola el plan" de paz

El vicepresidente JD Vance se encuentra en Israel con el objetivo de afianzar el alto el fuego, muy frágil debido a las acusaciones cruzadas de Hamás y el Gobierno de Israel de romper el acuerdo. No obstante, Vance se ha mostrado optimista y ha reconocido que el desarme de Hamás "llevará algo de tiempo".
Vance se encuentra en Israel junto a Steve Witkoff y Jared Kushner. Foto: EFE.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su vicepresidente, JD Vance, han amenazado a Hamás con entrar en Gaza con “fuerza”, si éste no respeta el acuerdo de paz propuesto por Trump.

Vance ha viajado a Israel, junto con los mediadores estadounidenses Steve Witkoff, Jared Kushner y el almirante Brad Cooper, con el objetivo de afianzar el alto el fuego. Por el momento, solo se ha aplicado la primera fase del plan de paz y el alto el fuego es frágil, debido a las acusaciones cruzadas entre el Gobierno de Benjamín Netanyahu y Hamás de haber violado el acuerdo.

El presidente Trump ha hablado sobre la paz en Oriente Medio y Hamás  en su red social Truth Social, donde ha advertido que hay “varios países aliados que estarían dispuestos a entrar en Gaza y enderezar a Hamás”, si violan los términos de su plan de paz.

No obstante, ha añadido que “todavía no” es momento para ello porque “hay esperanza de que Hamás haga lo correcto”.

 

Su vicepresidente ha ratificado las afirmaciones de Trump, asegurando que “si Hamás no coopera, será aniquilado” y ha asegurado que “debe desarmarse”.

Sin embargo, ha reconocido que el desarme de los islamistas "llevará algo de tiempo" y que tendrá que hacerse a través de un "aparato de seguridad y humanitario" que, según ha dicho, están discutiendo con los mediadores.

Sobre el regreso a Israel de los 15 cadáveres de rehenes que siguen en Gaza, Vance ha aceptado que "no sucederá de la noche a la mañana" porque muchos siguen "enterrados bajo miles de kilos de escombros". Incluso ha avisado que "nadie sabe siquiera donde están" algunos de ellos. Pero ha añadido que “eso no significa que no debamos trabajar para encontrarlos”. Ha recomendado tener “un poco de paciencia”, porque “va a llevar algo de tiempo”.

Hamás ha anunciado la entrega de los restos de dos rehenes exhumados en las últimas horas al Comité de la Cruz Roja, que posteriormente trasladará al Ejército israelí como parte del acuerdo del alto el fuego.

