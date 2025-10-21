EE. UU. amenaza a Hamás con aniquilarlo, "si viola el plan" de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su vicepresidente, JD Vance, han amenazado a Hamás con entrar en Gaza con “fuerza”, si éste no respeta el acuerdo de paz propuesto por Trump.

Vance ha viajado a Israel, junto con los mediadores estadounidenses Steve Witkoff, Jared Kushner y el almirante Brad Cooper, con el objetivo de afianzar el alto el fuego. Por el momento, solo se ha aplicado la primera fase del plan de paz y el alto el fuego es frágil, debido a las acusaciones cruzadas entre el Gobierno de Benjamín Netanyahu y Hamás de haber violado el acuerdo.

El presidente Trump ha hablado sobre la paz en Oriente Medio y Hamás en su red social Truth Social, donde ha advertido que hay “varios países aliados que estarían dispuestos a entrar en Gaza y enderezar a Hamás”, si violan los términos de su plan de paz.

No obstante, ha añadido que “todavía no” es momento para ello porque “hay esperanza de que Hamás haga lo correcto”.