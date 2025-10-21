AEBk Hamas suntsitzeko mehatxua egin du, "bake plana urratzen badu"
JD Vance presidenteordea Israelera joan da bake plana sendotzeko helburuarekin. Izan ere, Hamasek eta Israelgo Gobernuak elkarri leporatzen diote akordioa hautsi izana eta su-etena oso ahula da. Hala ere, Vance baikor agertu da eta Hamasen desarmeak "denbora apur bat" beharko duela onartu du.
Donald Trump Amerikako Estatu Batuetako presidenteak eta JD Vance presidenteordeak mehatxu egin diote Hamasi, esanez Trumpek proposatutako bake akordioa errespetatzen ez badu, "indarrez" sartuko direla Gazan.
Vance Israelen dago, Steve Witkoff, Jared Kushner eta Brad Cooper AEBetako bitartekariekin batera, bake-plana sendotzeko helburuarekin. Oraingoz, akordioaren lehen fasea baino ez da aplikatu, eta su-etena hauskorra da, Benjamin Netanyahuren Gobernuak eta Hamasek elkarri leporatzen diotelako akordioa urratu izana.
Trump presidenteak Ekialde Hurbileko eta Hamaseko bakea izan du hizpide Truth Social sare sozialean, eta ohartarazi du "herrialde aliatu batzuk" prest daudela Gazan sartzeko eta Hamas "zuzentzeko", bake planaren baldintzak urratzen baditu.
Hala ere, "oraindik ez" dela horretarako unea gaineratu du, "Hamasek zuzen jokatuko duen itxaropena dagoelako".
Bere presidenteordeak Trumpen adierazpenak berretsi ditu, eta "Hamasek laguntzen ez badu, suntsitu egingo" dutela adierazi du. Hamasi esan dio armagabetu egin beharko duela.
Hala ere, onartu du horrek "denbora apur bat" beharko duela eta "segurtasuneko antolakuntza humanitario" baten bidez egin beharko dela. Bitartekariekin gai honen inguruan eztabaidatzen ari direla zehaztu du.
Oraindik Gazan dauden bahituen 15 gorpuak Israelera itzultzeari buruz, Vancek onartu du ez dela "gauetik goizera gertatuko". Horietako batzuk "milaka kilo hondakinen azpian lurperatuta" jarraitzen dutela esan du eta beste batzuk "non dauden ez dakitela onartu du. Baina "horrek ez du esan nahi aurkitzeko lan egin behar ez dugunik", esan du.
Hamasek iragarri du gaur bertan utziko dituela Gurutze Gorriaren Batzordearen esku azken orduetan lurpetik atera dituen bi pertsonen gorpuzkiak.
Nazioarteko albiste gehiago
Etxe Zuriaren zati bat eraisten hasi dira Trumpek eskatutako dantza-aretoa eraikitzeko
Donald Trump AEBko presidenteak Etxe Zurian nahi zuen dantza-aretoa eraikitzeko etxearen zati bat eraisten hasi dira, nahiz eta agintariak esan zuen areto berria eranskin bat izango zela eta ez zela aldatuko eraikinaren berezko egitura.
Nicolas Sarkozy La Santeko espetxean sartu da jada, bost urteko espetxe zigorra betetzera
Frantziako presidente ohia 09:35 pasatxoan iritsi da La Santeko kartzelara (Paris). Gadafiren erregimenak 2007ko hauteskunde-kanpainarako dirua eman ziola eta legez kanpoko finantziazioagatik bete beharko du espetxe zigorra Frantziako presidente ohiak.
Sanae Takaichik kristalezko sabaia hautsi du, eta, aurrenekoz, emakumezko lehen ministro bat du Japoniak
Takaichik 465 botoetatik 237 lortu ditu, behar zituenak baino lau gehiago. Shigeru Ishibaren dimisioak primarioak deitzea eragin zuen, urriaren 4an, eta Takaichi izan zen garaile bigarren txandan.
Nicolas Sarkozy: "Gaur ez dute Errepublikako presidente ohia espetxeratu, errugabe bat espetxeratu dute"
Frantziako presidente ohiak mezu bat idatzi du sareetan La Santeko espetxera abiatu aurretik, bost urteko zigorra betetzeko.
Txina Europatik gero eta gertuago, Artikoko bideari esker
Txinako 'Istanbul Bridge' zamaontziak Artikoan barrena lehen bidaia komertziala egin berri du Europara iritsi ahal izateko. Zetaren bide berria ere deitu diotenari esker, Asiako erraldoiaren eta Europaren arteko nabigazio denbora heren bat baino gehiago murriztuko da ohiko bidearekin alderatuta (Suezko kanala), eta horrek aukera berriak irekiko dizkie Txinako AliExpress, Shein eta Temu erraldoiei, besteak beste.
Non bukatu dezakete Louvretik lapurtutako bitxiek?
Adituen ustez, Louvreko museoko Apollo galeriatik eraman zituzten bitxiak saltzea ia ezinezkoa da, duten balio ekonomiko eta historikoa kontutan hartuta. Desmontatu eta piezaka salduta, berriz, balioaren % 30 eta %50 artean galdu dezakete.
Gazako Zerrendara laguntza humanitarioa sartzea baimendu du berriz ere Israelek, Rafahko pasabidetik izan ezik
Rafahko pasabideak itxita jarraituko du, "eperik gabe". Ondorioz, besteak beste, Europar Batasuneko EUBAM Rafah misio humanitarioak sartu ezinik jarraitzen du, aurreko astean sartzekoa bazen ere, Kaja Kallas EBko goi-ordezkariak prentsaurrekoan azaldu duenez.
EBk Ukrainaren lurralde-integritatea defendatu du
Kaja Kallas Europar Batasuneko Atzerri Politikarako goi-ordezkariaren arabera, Ukraina da "gatazkaren biktima" eta "ez da zuzena presioa haien gainean jartzea".
Horrela egin zuten Parisko Louvre Museoko lapurreta
Lapurrek zazpi minutu baino ez zituzten behar izan Parisko museoko Apoloren Galerian ikusgai zeuden Frantziako errege-erreginen bitxiak lapurtzeko.