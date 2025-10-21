SARRASKIA GAZAN
AEBk Hamas suntsitzeko mehatxua egin du, "bake plana urratzen badu"

JD Vance presidenteordea Israelera joan da bake plana sendotzeko helburuarekin. Izan ere, Hamasek eta Israelgo Gobernuak elkarri leporatzen diote akordioa hautsi izana eta su-etena oso ahula da. Hala ere, Vance baikor agertu da eta Hamasen desarmeak "denbora apur bat" beharko duela onartu du.

JD Vance Israelen EFE
Vance Israelen dago, Steve Witkoff eta Jared Kushner-ekin batera. Argazkia: EFE.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Donald Trump Amerikako Estatu Batuetako presidenteak eta JD Vance presidenteordeak mehatxu egin diote Hamasi, esanez Trumpek proposatutako bake akordioa errespetatzen ez badu, "indarrez" sartuko direla Gazan.

Vance Israelen dago, Steve Witkoff, Jared Kushner eta Brad Cooper AEBetako bitartekariekin batera, bake-plana sendotzeko helburuarekin. Oraingoz, akordioaren lehen fasea baino ez da aplikatu, eta su-etena hauskorra da, Benjamin Netanyahuren Gobernuak eta Hamasek elkarri leporatzen diotelako akordioa urratu izana.

Trump presidenteak Ekialde Hurbileko eta Hamaseko bakea izan du hizpide Truth Social sare sozialean, eta ohartarazi du "herrialde aliatu batzuk" prest daudela Gazan sartzeko eta Hamas "zuzentzeko", bake planaren baldintzak urratzen baditu.

Hala ere, "oraindik ez" dela horretarako unea gaineratu du, "Hamasek zuzen jokatuko duen itxaropena dagoelako".

 

Bere presidenteordeak Trumpen adierazpenak berretsi ditu, eta "Hamasek laguntzen ez badu, suntsitu egingo" dutela adierazi du. Hamasi esan dio armagabetu egin beharko duela.

Hala ere, onartu du horrek "denbora apur bat" beharko duela eta "segurtasuneko antolakuntza humanitario" baten bidez egin beharko dela. Bitartekariekin gai honen inguruan eztabaidatzen ari direla zehaztu du.

Oraindik Gazan dauden bahituen 15 gorpuak Israelera itzultzeari buruz, Vancek onartu du ez dela "gauetik goizera gertatuko". Horietako batzuk "milaka kilo hondakinen azpian lurperatuta" jarraitzen dutela esan du eta beste batzuk "non dauden ez dakitela onartu du. Baina "horrek ez du esan nahi aurkitzeko lan egin behar ez dugunik", esan du.

Hamasek iragarri du gaur bertan utziko dituela Gurutze Gorriaren Batzordearen esku azken orduetan lurpetik atera dituen bi pertsonen gorpuzkiak.

Ekialde Hurbila Israel Gazako Zerrenda Palestina Ameriketako Estatu Batuak Donald Trump Benjamin Netanyahu Hamas Munduko albisteak

