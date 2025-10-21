TRUMP-PUTIN
La Casa Blanca anuncia la cancelación de la reunión entre Trump y Putin en Budapest

El Kremlin había rebajado las expectativas de la reunión prevista alegando que necesita “una preparación seria”. Asimismo, ha rechazado un alto el fuego en Ucrania, afirmando que le serviría a Ucrania para rearmarse.
Vladimir Putin eta Donald Trump Alaskako bileran
Trump y Putin se reunieron en agosto en Alaska. Foto de archivo: Europa Press.
Agencias | EITB

Última actualización

La Casa Blanca ha confirmado este martes que no se prevé que se celebre en las próximas semanas la reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, que se había planeado que se celebrara en Budapest.

En las últimas horas, el Kremlin había rebajado las expectativas respecto a ese encuentro, afirmando que "se necesita una preparación seria".

Además, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha rechazado las peticiones de alto el fuego en Ucrania y ha advertido de que ello contradice lo acordado por Trump y Putin en agosto en Alaska.

Lavrov ha insistido en la idea de que un alto el fuego serviría a Ucrania para rearmarse y preparar nuevos ataques y pone como ejemplo el sabotaje al gasoducto Nord Stream.

La noticia ha sido confirmada por un funcionario de la Casa Blanca a la agencia Bloomberg y llega un día después de que los responsables de la diplomacia rusa y estadounidense, Sergei Lavrov y Marco Rubio, respectivamente, destacaran la "constructiva" conversación que mantuvieron sobre los preparativos de la reunión.

Los comunicados de Washington y Moscú sobre esa conversación fueron más comedidos. Sin embargo, tras hablar con Putin por teléfono, Donald Trump se aventuró a afirmar que se volverían a encontrar "en una o dos semanas", mientras que Rubio y Lavrov lo harían "muy pronto".

Trump y Putin pactaron reunirse en Budapest para "poner fin" a la guerra, en vísperas de la visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a la Casa Blanca el pasado viernes. El objetivo del presidente ucraniano era conseguir los misiles Tomahawk para atacar a Rusia, algo que Trump no le concedió.

La reunión de Budapest iba a ser la segunda entre los dos líderes desde que Trump regresara a la Casa Blanca con la promesa de acabar con la guerra en 24 horas. En agosto se reunieron en Anchorage (Alaska), aunque de ella no salió ningún compromiso para terminar con el conflicto.

