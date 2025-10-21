Trumpek eta Putinek ez dute bilerarik egingo hurrengo asteetan
Etxe Zuriak baieztatu du berria, Kremlinek bileraren inguruko itxaropenak murriztu ondoren. "Prestakuntza serioa" behar duela argudiatu dute. Bestetik, Ukrainan su-etena ezertzea ere baztertu du Errusiak, Ukraina berrarmatzeko balioko lukela esanda.
Donald Trump AEBko presidentearen eta Vladimir Putin Errusiako presidentearen arteko bilerarik ez da egingo datozen asteetan Etxe Zuriak astearte honetan baieztatu duenez.
Azken orduetan, Kremlinek bileraen inguruko espektatibak murriztu ditu, eta "prestakuntza serioa" behar dela esan du.
Horrez gainera, Sergei Lavrov Errusiako Atzerri ministroak baztertu egin du Ukrainan su-etena ezartzea. Bere ustez, abuztuan Trumpek eta Putinek adostu zutenaren kontrakoa litzateke eta Ukrainak berriz armatzeko balioko luke.
Bilera bertan behera utzi izanaren albistea Etxe Zuriko funtzionario batek baieztatu dio Bloomberg agentziari. Hain zuzen ere, eta Sergei Lavrov eta Marco Rubio Errusiako eta AEBko diplomaziako arduradunak astelehenean izan zuten elkarrizketa bilera hori prestatzeko eta "eraikitzailea" izan zela nabarmendu zuten.
Washingtonek eta Moskuk gaiaren inguruan egin zituzten adierazpenak neurtuagoak izan baziren ere, Donald Trumpek "aste bat edo bi barru" elkartuko zirela berriro esan zuen aurreko astean, telefonoz Putinekin hitz egin ondoren. Elkarrizketa horretan Budapesten biltzea adostu zuten bi liderrek, Ukrainako gerrari "amaiera emateko".
Ondoren, Trumpek Volodimir Zelenski Ukrainako presidentea hartu zuen Etxe Zurian, eta hark Tomahawk misilak eskatu bazizkion ere, AEBko presidenteak ez zizkion eman.
Etxe Zurira iritsi zenean, gerra 24 ordutan amaituko zuela iragarri zuen Trumpek. Ordutik behin elkartu da aurrez aurre Putinekin; abuztuan Anchoragen (Alaska) bildu ziren baina ez zuten gatazka amaitzeko inolako konpromisorik hartu.
Nazioarteko albiste gehiago
AEBk Hamas suntsitzeko mehatxua egin du, "bake plana urratzen badu"
JD Vance presidenteordea Israelera joan da bake plana sendotzeko helburuarekin. Izan ere, Hamasek eta Israelgo Gobernuak elkarri leporatzen diote akordioa hautsi izana eta su-etena oso ahula da. Hala ere, Vance baikor agertu da eta Hamasen desarmeak "denbora apur bat" beharko duela onartu du.
Etxe Zuriaren zati bat eraisten hasi dira Trumpek eskatutako dantza-aretoa eraikitzeko
Donald Trump AEBko presidenteak Etxe Zurian nahi zuen dantza-aretoa eraikitzeko etxearen zati bat eraisten hasi dira, nahiz eta agintariak esan zuen areto berria eranskin bat izango zela eta ez zela aldatuko eraikinaren berezko egitura.
Nicolas Sarkozy La Santeko espetxean sartu da jada, bost urteko espetxe zigorra betetzera
Frantziako presidente ohia 09:35 pasatxoan iritsi da La Santeko kartzelara (Paris). Gadafiren erregimenak 2007ko hauteskunde-kanpainarako dirua eman ziola eta legez kanpoko finantziazioagatik bete beharko du espetxe zigorra Frantziako presidente ohiak.
Sanae Takaichik kristalezko sabaia hautsi du, eta, aurrenekoz, emakumezko lehen ministro bat du Japoniak
Takaichik 465 botoetatik 237 lortu ditu, behar zituenak baino lau gehiago. Shigeru Ishibaren dimisioak primarioak deitzea eragin zuen, urriaren 4an, eta Takaichi izan zen garaile bigarren txandan.
Nicolas Sarkozy: "Gaur ez dute Errepublikako presidente ohia espetxeratu, errugabe bat espetxeratu dute"
Frantziako presidente ohiak mezu bat idatzi du sareetan La Santeko espetxera abiatu aurretik, bost urteko zigorra betetzeko.
Txina Europatik gero eta gertuago, Artikoko bideari esker
Txinako 'Istanbul Bridge' zamaontziak Artikoan barrena lehen bidaia komertziala egin berri du Europara iritsi ahal izateko. Zetaren bide berria ere deitu diotenari esker, Asiako erraldoiaren eta Europaren arteko nabigazio denbora heren bat baino gehiago murriztuko da ohiko bidearekin alderatuta (Suezko kanala), eta horrek aukera berriak irekiko dizkie Txinako AliExpress, Shein eta Temu erraldoiei, besteak beste.
Non bukatu dezakete Louvretik lapurtutako bitxiek?
Adituen ustez, Louvreko museoko Apollo galeriatik eraman zituzten bitxiak saltzea ia ezinezkoa da, duten balio ekonomiko eta historikoa kontutan hartuta. Desmontatu eta piezaka salduta, berriz, balioaren % 30 eta %50 artean galdu dezakete.
Gazako Zerrendara laguntza humanitarioa sartzea baimendu du berriz ere Israelek, Rafahko pasabidetik izan ezik
Rafahko pasabideak itxita jarraituko du, "eperik gabe". Ondorioz, besteak beste, Europar Batasuneko EUBAM Rafah misio humanitarioak sartu ezinik jarraitzen du, aurreko astean sartzekoa bazen ere, Kaja Kallas EBko goi-ordezkariak prentsaurrekoan azaldu duenez.
EBk Ukrainaren lurralde-integritatea defendatu du
Kaja Kallas Europar Batasuneko Atzerri Politikarako goi-ordezkariaren arabera, Ukraina da "gatazkaren biktima" eta "ez da zuzena presioa haien gainean jartzea".