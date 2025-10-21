TRUMP-PUTIN
Trumpek eta Putinek ez dute bilerarik egingo hurrengo asteetan

Etxe Zuriak baieztatu du berria, Kremlinek bileraren inguruko itxaropenak murriztu ondoren. "Prestakuntza serioa" behar duela argudiatu dute. Bestetik, Ukrainan su-etena ezertzea ere baztertu du Errusiak, Ukraina berrarmatzeko balioko lukela esanda. 

Agentziak | EITB

Donald Trump AEBko presidentearen eta Vladimir Putin Errusiako presidentearen arteko bilerarik ez da egingo datozen asteetan Etxe Zuriak astearte honetan baieztatu duenez. 

Azken orduetan, Kremlinek bileraen inguruko espektatibak murriztu ditu, eta  "prestakuntza serioa" behar dela esan du.

Horrez gainera, Sergei Lavrov Errusiako Atzerri ministroak baztertu egin du Ukrainan su-etena ezartzea. Bere ustez, abuztuan Trumpek eta Putinek adostu zutenaren kontrakoa litzateke eta Ukrainak berriz armatzeko balioko luke. 

Bilera bertan behera utzi izanaren albistea Etxe Zuriko funtzionario batek baieztatu dio Bloomberg agentziari. Hain zuzen ere, eta Sergei Lavrov eta Marco Rubio Errusiako eta AEBko diplomaziako arduradunak astelehenean izan zuten elkarrizketa bilera hori prestatzeko eta "eraikitzailea" izan zela nabarmendu zuten.

Washingtonek eta Moskuk gaiaren inguruan egin zituzten adierazpenak neurtuagoak izan baziren ere, Donald Trumpek "aste bat edo bi barru" elkartuko zirela berriro esan zuen aurreko astean, telefonoz Putinekin hitz egin ondoren. Elkarrizketa horretan Budapesten biltzea adostu zuten bi liderrek, Ukrainako gerrari "amaiera emateko". 

Ondoren, Trumpek Volodimir Zelenski Ukrainako presidentea hartu zuen Etxe Zurian, eta hark Tomahawk misilak eskatu bazizkion ere, AEBko presidenteak ez zizkion eman.

Etxe Zurira iritsi zenean, gerra 24 ordutan amaituko zuela iragarri zuen Trumpek. Ordutik behin elkartu da aurrez aurre Putinekin; abuztuan Anchoragen (Alaska) bildu ziren baina ez zuten gatazka amaitzeko inolako konpromisorik hartu.

