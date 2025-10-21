Sanae Takaichi rompe el techo de cristal y se convierte en la primera mujer en ser primera ministra de Japón
La líder del gubernamental Partido Liberal Democrático (PLD), la conservadora Sanae Takaichi, se ha convertido este martes en la primera mujer elegida como primera ministra de Japón -tras 103 hombres previamente en el cargo-, después de que su nominación fuera aprobada en el Parlamento a raíz del acuerdo de coalición entre su formación y el libertario Innovación.
Takaichi, de 64 años, ha recibido 237 de los 465 votos en la Cámara Baja y 123 de los 246 en la Cámara Alta en primera ronda, por lo que la falta de una mayoría en la segunda votación ha provocado una repetición frente al líder del opositor Partido Democrático Constitucional, Yoshihiko Noda, vuelta en la que se ha hecho con 125 apoyos, logrando su confirmación en el puesto.
La política fue elegida el 4 de octubre al frente del PLD en sustitución de Shigeru Ishiba, quien dimitió en medio de su mandato para asumir su responsabilidad por las dos derrotas consecutivas del partido en elecciones en Japón, resultados que provocaron que el partido quedara en minoría en ambas cámaras del Parlamento, dificultando su capacidad para sacar adelante legislación.
Así, Takaichi se ha visto forzada a alcanzar un acuerdo de coalición para poder ver confirmada su candidatura, algo que logró el lunes con Innovación, que se desmarcó la semana pasada del resto de la oposición, dando al traste con los esfuerzos del resto de partidos para nombrar un candidato de unidad que pudiera hacerse con el cargo.
Sin embargo, la nueva coalición carece de una mayoría en las dos cámaras del Parlamento -la Cámara de Representantes y la Cámara de Consejeros-, por lo que el nuevo Gobierno hará frente a dificultades igualmente para sacar adelante la legislación, dependiendo de pactos con los partidos de oposición o los independientes en cada uno de los temas.
La elección de Takaichi ha provocado además la dimisión en bloque del gabinete de Ishiba, quien ha estado algo más de un año al frente del país tras ser nombrado primer ministro el 1 de octubre de 2024, para permitir a su sucesora ensamblar el nuevo Ejecutivo.
Dos ministras en el nuevo Gobierno
La nueva primera ministra ha nombrado ya este martes a los 19 integrantes de su Ejecutivo, con solo dos mujeres ministras pese a que prometió una proporción "comparable a la de los países nórdicos".
Es el mismo número de ministras que había en el anterior Ejecutivo de Shigeru Ishiba, y lejos del récord de 5 mujeres (de 20 miembros) registrado durante el mandato de Fumio Kishida (2021-2024). Por primera vez, no obstante, una mujer se pone al frente del Ministerio de Finanzas.
