Lituania denuncia que dos aviones militares rusos han violado su espacio aéreo y activan la respuesta de cazas españoles de la OTAN
Dos aviones militares rusos han entrado brevemente en el espacio aéreo de Lituania este jueves, según ha informado el ejército lituano. La incursión, que ha durado aproximadamente 18 segundos, ha desencadenado la intervención inmediata de cazas españoles desplegadas en la misión de policía aérea del Báltico de la OTAN.
“Esta tarde, aviones militares rusos violaron el espacio aéreo lituano. Se trata de una flagrante violación del derecho internacional y de la integridad territorial de Lituania”, ha denunciado el Ministerio de Asuntos Exteriores del país a través de la red social X. “Una vez más, esto confirma la importancia de reforzar la preparación de la defensa aérea europea”, añade el comunicado.
El Gobierno lituano ha anunciado que convocará a representantes de la embajada rusa para protestar formalmente por lo que califican de “comportamiento imprudente y peligroso”.
