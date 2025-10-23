Diplomazia
Lituaniak salatu du bi hegazkin militar errusiarrek bere aire-eremua urratu duela, eta NATOko ehiza-hegazkin espainiarren erantzuna aktibatu dute

Lituaniako Gobernuak iragarri du Errusiako enbaxadako ordezkariak deituko dituela protesta formala egiteko, "zuhurtziagabekeriazko portaera arriskutsua" dela iritzita.

Errusiako bi hegazkin militar Lituaniako aireko espazioan sartu dira ostegun honetan, Lituaniako armadak jakitera eman duenez. Sartu-irtenak 18 segundo iraun du gutxi gorabehera, eta NATOren Baltikoko aireko poliziaren misioan zeuden ehiza-hegazkin espainiarrek berehala esku hartu dute.

"Gaur arratsaldean, hegazkin militar errusiarrek Lituaniako aire-eremua urratu dute. Lituaniako nazioarteko zuzenbidearen eta lurralde osotasunaren urraketa nabarmena da", salatu du herrialdeko Kanpo Arazoetako Ministerioak X sare sozialaren bidez. "Beste behin ere, horrek Europako aire-defentsaren prestaketa indartzearen garrantzia berresten du", gaineratu du komunikatuak.

Lituaniako Gobernuak iragarri du Errusiako enbaxadako ordezkariak deituko dituela protesta formala egiteko, "zuhurtziagabekeriazko portaera arriskutsua" dela iritzita.

