La espectacular migración de millones de cangrejos rojos en la isla australiana de Navidad

Karramarro gorriaren migrazioa
18:00 - 20:00
Cangrejos rojos. Foto: Reuters.
Euskaraz irakurri: Milioika karramarro gorriren migrazio ikusgarria Australiako Christmas uhartean

Última actualización

Cada año, entre octubre y noviembre, la Isla de Navidad, un pequeño territorio australiano situado en el océano Índico, se convierte en escenario de uno de los espectáculos naturales más impresionantes del planeta. Millones de cangrejos rojos abandonan de la selva tropical y avanzan hacia el mar, tiñendo de rojo carreteras y jardines en su camino hacia las playas donde desovan.

