Milioika karramarro gorriren migrazio ikusgarria Australiako Chrismas uhartean

Karramarro gorriaren migrazioa
18:00 - 20:00
Karramarro gorriak. Argazkia: Reuters.

Urtero, urria eta azaroa  artean, Indiako ozeanoan dagoen Christmas uhartea, planetako ikuskizun natural harrigarrienetako baten agertoki bihurtzen da. Milioika karramarro gorrik oihan tropikala utzi eta itsasorantz habiatzen dira. Irlako errepideak eta lorategiak gorriz tindatzen dituzte hondartzetarako bidean.

