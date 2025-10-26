elecciones
Abiertos los colegios electorales en Argentina para unas elecciones legislativas cruciales

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Hauteskunde erabakigarriak egiteko hauteslekuak ireki dituzte Argentinan
author image

Agencias | EITB

Última actualización

La ciudadanía argentina renueva este domingo la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado en unas elecciones legislativas de medio término con gran trascendencia por la gestión de Javier Milei.

Argentina Latinoamérica Elecciones Internacional

La espectacular migración de millones de cangrejos rojos en la isla australiana de Navidad

Cada año, entre octubre y noviembre, la Isla de Navidad, un pequeño territorio australiano situado en el océano Índico, se convierte en escenario de uno de los espectáculos naturales más impresionantes del planeta. Millones de cangrejos rojos abandonan de la selva tropical y avanzan hacia el mar, tiñendo de rojo carreteras y jardines en su camino hacia las playas donde desovan.
