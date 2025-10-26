hauteskundeak
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hauteslekuak ireki dituzte Argentinan, etorkizuna baldintzatuko duten hauteskunde erabakigarrietan

Abiertos los colegios electorales en Argentina para unas elecciones legislativas cruciales
18:00 - 20:00
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Argentinako herritarrek Diputatuen Ganberaren erdia eta Senatuaren herena berrituko dituzte igande honetan, Javier Mileiren kudeaketa aztertzeko garrantzi handia duten hauteskundeetan.

Argentina Latinoamerika Hauteskundeak Munduko albisteak

Nazioarteko albiste gehiago

Gehiago kargatu
Publizitatea
X