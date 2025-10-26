Hauteslekuak ireki dituzte Argentinan, etorkizuna baldintzatuko duten hauteskunde erabakigarrietan
Argentinako herritarrek Diputatuen Ganberaren erdia eta Senatuaren herena berrituko dituzte igande honetan, Javier Mileiren kudeaketa aztertzeko garrantzi handia duten hauteskundeetan.
Nazioarteko albiste gehiago
Honela lortu dute Louvreko bitxien ustezko bi lapur atxilotzea
Motorrean ibiltzeko kasko bat aurkitu zuten lapurreta egiteko erabilitako karga-jasogailuan , eta hor eta lapurreta izan zen tokian 150 lagin inguru jaso ostean identifikatu eta atxilotu dituzte ustezko gaizkileak.
Louvre museoko ustezko bi lapur atxilotu dituzte
Frantziako Fiskaltzak bi atxiloketak baieztatu ditu, baina informazioa "presaka" zabaldu izana deitoratu du, ikerketarako kaltegarria izan daitekeelako.
Falta diren bahituen gorpuak itzultzeko eskatu dio Trumpek Hamasi
48 ordu eman dizkio horretarako, eta Israelek Gazako Zerrendan Egiptoko adituak sartzeko baimena eman du gorpuak bilatzeko. Gainera, AEB NBEren ebazpen bat prestatzen ari da Gazan nazio anitzeko indar bat zabaltzeko.
Catherine Connolly ezkertiarra izango da Irlandako presidente
Aurkari izan duen Humphreysek zoriondu egin du: "Catherine gu guztion presidente izango da, nirea baita, eta onena opa nahi diot", adierazi du.
Kamala Harrisek ez du baztertzen berriro AEBko Presidentetzarako hautagai izatea
Etorkizun ez oso urrunean, Amerikako Estatu Batuetako gobernuburua emakume bat izatea espero duela adierazi du.
Herrialdearen etorkizuna baldintzatuko duten hauteskundeak egingo ditu Argentinak igande honetan
Diputatuen Ganberaren erdia eta Senatuaren herena berritu, eta Mileiren kudeaketa, AEBren esku-hartzea eta peronismoaren indarra neurtuko dituzte.
Milioika karramarro gorriren migrazio ikusgarria Australiako Christmas uhartean
Urtero, urria eta azaroa artean, Indiako ozeanoan dagoen Christmas uhartean, ikuskizun natural harrigarrienetako bat izaten da. Milioika karramarro gorri oihan tropikaletik atera eta itsasorantz abiatzen dira. Bertako errepide eta lorategiak gorritu egiten dira basotik itsasora egiten duten ibilbidean.
Maduro: "Yes peace, no war"
Nicolas Maduro Venezuelako presidenteak bakearen aldeko alegatua egin du. Madurok Trumpen azken mehatxuari emandako erantzuna da; izan ere, Karibe itsasoan eta Ozeano Barean 9 itsasontzi bonbardatu eta hondoratu ostean, orain narkotrafikoari aurre egiteko erasoak lurretik egin daitezkeela esan du AEBko presidenteak.
Lituaniak salatu du bi hegazkin militar errusiarrek bere aire-eremua urratu duela, eta NATOko ehiza-hegazkin espainiarren erantzuna aktibatu dute
Lituaniako Gobernuak iragarri du Errusiako enbaxadako ordezkariak deituko dituela protesta formala egiteko, "zuhurtziagabekeriazko portaera arriskutsua" dela iritzita.