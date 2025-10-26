Trump inicia su gira asiática firmando varios acuerdos comerciales y anunciando un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya

El presidente de EE.UU. Donald Trump, ha firmado este domingo varios pactos comerciales y ha anunciado un "histórico acuerdo" de paz entre Tailandia y Camboya durante su participación en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, donde también se ha reunido con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en una reunión calificada por “excelente”.

Trump ha iniciado su primera gira asiática de su segundo mandato en Kuala Lumpur, donde ha aterrizado este domingo antes de las 10:00 (02:00 GMT), para dirigirse rápidamente al Centro de Convenciones de la capital malasia y encarar una maratoniana jornada de acuerdos y reuniones.



El presidente de EE.UU. ha anunciado primero el que ha calificado como un "acuerdo histórico" entre Camboya y Tailandia, que mantienen una disputa fronteriza de décadas. "Esta es una de las ocho guerras que mi Administración ha terminado en solo ocho meses", ha presumido Trump al anunciar lo que ha llamado "Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur".



Trump también ha dicho que solucionará "muy rápidamente" el conflicto entre Pakistán y Afganistán, que atravesaron un grave episodio de enfrentamientos armados la semana pasada, y que actualmente se encuentran bajo un alto el fuego y en negociaciones de paz.