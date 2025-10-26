Trump inicia su gira asiática firmando varios acuerdos comerciales y anunciando un acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya
Entre los acuerdos comerciales destaca el pacto con Malasia para ampliar el acceso a las tierras raras del país. El jueves, Trump se encontrará con su homologo chino Xi Jinping, una reunión que ambas delegaciones están preparando desde hace días.
El presidente de EE.UU. Donald Trump, ha firmado este domingo varios pactos comerciales y ha anunciado un "histórico acuerdo" de paz entre Tailandia y Camboya durante su participación en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Kuala Lumpur, donde también se ha reunido con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en una reunión calificada por “excelente”.
Trump ha iniciado su primera gira asiática de su segundo mandato en Kuala Lumpur, donde ha aterrizado este domingo antes de las 10:00 (02:00 GMT), para dirigirse rápidamente al Centro de Convenciones de la capital malasia y encarar una maratoniana jornada de acuerdos y reuniones.
El presidente de EE.UU. ha anunciado primero el que ha calificado como un "acuerdo histórico" entre Camboya y Tailandia, que mantienen una disputa fronteriza de décadas. "Esta es una de las ocho guerras que mi Administración ha terminado en solo ocho meses", ha presumido Trump al anunciar lo que ha llamado "Acuerdos de Paz de Kuala Lumpur".
Trump también ha dicho que solucionará "muy rápidamente" el conflicto entre Pakistán y Afganistán, que atravesaron un grave episodio de enfrentamientos armados la semana pasada, y que actualmente se encuentran bajo un alto el fuego y en negociaciones de paz.
Acuerdos comerciales
Además, Trump también ha anunciado varios acuerdos comerciales con la ASEAN, incluyendo dos con Tailandia y Camboya, durante la misma ceremonia de paz entre ambos países.
El máximo dirigente de EE.UU. ha pactado con Tailandia "fortalecer la cooperación" en el desarrollo y la expansión de las cadenas de suministro de minerales críticos; y con Camboya ha cerrado un acuerdo comercial que fija los aranceles al país en el 19 %.
Según la Casa Blanca, Camboya se compromete por el mismo a eliminar el 100 % de las tarifas a los productos agrícolas y bienes industriales que EE.UU. exporte al país asiático.
Además, también ha firmado un acuerdo con Malasia que permite a EE.UU. ampliar su acceso a las tierras raras del país. Precisamente, Washington busca nuevas fuentes de suministro debido a las restricciones a las exportaciones de este mineral por parte de China, que casi monopoliza la industria.
"Malasia se ha comprometido a no prohibir ni imponer cuotas a las exportaciones de minerales críticos o tierras raras a Estados Unidos", destaca el acuerdo, según la Casa Blanca.
Reunión con Lula
Por otra parte, Trump se ha reunido con el presidente brasileño Lula da Silva para tratar de acercar posturas entre ambas potencias, una reunión calificada "excelente" por el presidente brasileño que ha confirmado que los dos países iniciarán "de inmediato" negociaciones comerciales, en plenas tensiones por el arancel del 50 % de Washington a Brasilia.
Durante la reunión entre Trump y Lula han estado presentes el secretario del Tesoro de EE.UU. Scott Bessent, y el representante comercial, Jamieson Greer, quienes han negociado todo el fin de semana con una delegación de Pekín en un hotel de Kuala Lumpur para allanar el terreno para el encuentro entre el presidente chino, Xi Jinping, y Trump, que será el plato fuerte de la gira por Asia del estadounidense y se espera sea el jueves en Corea del Sur.
Antes, Trump pondrá rumbo a Japón el lunes, mientras en Kuala Lumpur continuarán hasta el martes las reuniones de la ASEAN.
