Hainbat merkataritza akordio sinatuz eta Thailandia eta Kanbodiaren arteko bake-akordioa iragarriz hasi du Trumpek Asiako bira
Malaysiako lur arraroetarako sarbidea handitzeko aukera ematen dion akordioa egin du AEBk, besteak beste. Bihar Japoniara joango da eta ostegunean Xi Jinping buruzagi txinatarrarekin bilduko da. Egunak daramatzate bi herrialdeetako ordezkaritzek bilera hori prestatzen.
Bere bigarren agintaldian lehen aldiz, Asiako bira hasi du igande honetan Donald Trump AEBko presidenteak Kuala Lumpurren, eta lehen eguna oso emankorra izan da: hainbat merkataritza itun sinatu ditu, eta Thailandia eta Kanbodiaren arteko bake "akordio historikoa" ere iragarri du.
ASEAN Asiako Hego-ekialdeko Nazioen Elkartearen goi-bileran ari da parte hartzen AEBko burua. 10:00ak baino lehen lurreratu da (02:00 GMT) Malaysiako hiriburuan eta berehala Konbentzio Zentrora jo du. Bertan, Asiako buruzagiez gain, Luiz Inacio Lula da Silva Brasilgo presidentearekin ere bildu da.
AEBko presidenteak iragarri duenez, Kanbodiaren eta Thailandiaren artean "akordio historikoa" sinatu dute, hainbat hamarka iraun dituen gatazkari amaiera emanez. "Nire Administrazioak zortzi hilabetean amaitu dituen zortzi gerretako bat da hau", esan du Trumpek, "Kuala Lumpurreko Bake Akordioa" deitu duena iragarri duenean.
Era berean, Pakistanen eta Afganistanen arteko gatazka ere "oso azkar" konponduko duela esan du Trumpek.
Merkataritza-akordioak
Trumpek hainbat merkataritza akordio ere iragarri ditu ASEANen.
Thailandiarekin mineral kritikoen hornikuntza-kateen garapenean eta hedapenean "lankidetza indartzea" adostu du; eta Kanbodiarekin, berriz, akordio komertzial bat itxi du, herrialdeari muga-zergak % 19an ezartzeko.
Etxe Zuriaren arabera, Kanbodiak konpromisoa hartu du AEBk Asiara esportatzen dituen nekazaritza-produktuei eta industria-ondasunei zergen % 100 kentzeko.
Gainera, Malaysiarekin ere akordio garrantzitsua sinatu du. Horren arabera, AEBk Malaysiako lur arraroak eskuratzeko aukera gehiago izango ditu. Washington hornidura-iturri berriak bilatzen ari da une honetan, Txinak mineral horren esportazioak murriztu egin baititiu eta hark ia monopolizatuta dauka industria hori.
"Mineral kritikoak edo lur arraroak AEBra esportatzea ez debekatzeko eta kuotak ez ezartzeko konpromisoa hartu du Malaysiak", nabarmendu du Etxe Zuriak.
Bilera Lularekin
Bestalde, Trump Lula da Silva Brasilgo presidentearekin bildu da, bi potentzien arteko jarrerak hurbiltzeko asmoz. Brasilgo presidenteak "bikain" joan dela bilera idatzi du ondoren bere sare sozialetan, eta bi herrialdeek "berehala" merkataritza-negoziazioak hasiko dituztela baieztatu du. Topaketa hau bi herrialdeen artean tentsioa pil-pilean dagoen garaian iritsi da, Washingtonek % 50eko muga-zergak ezarriak baitizkio Brasili.
Trump eta Lularen arteko bileran, Scott Bessent AEBko Altxorraren idazkaria eta Jamieson Greer ordezkari komertziala ere izan dira. Horiek asteburu osoa eman dute Pekineko ordezkaritza batekin negoziatzen, Kuala Lumpurreko hotel batean, Xi Jinping Txinako presidentearen eta Trumpen arteko bilera prestatzeko.
Trump Japoniara abiatuko da astelehenean, eta ostegunerako dago aurreikusita Trump eta Xi Jinpingen arteko bilera, Hego Korean.
