Netanyahu ordena al Ejército retomar "de inmediato" los ataques contra Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha ordenado este martes al Ejército que retome los ataques contra la Franja de Gaza tras denunciar “violaciones” del acuerdo de alto el fuego por parte de Hamás.

"Al finalizar las consultas de seguridad, el primer ministro ha ordenado al escalón militar llevar a cabo de inmediato contundentes ataques en la Franja de Gaza", ha informado Israel en un breve comunicado de la oficina de Netanyahu.

La consulta de seguridad se había convocado después de que anoche Hamás devolviera a Israel los restos de un rehén que, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.

Por su parte, Hamás había previsto entregar este martes el cadáver de otro presunto rehén a Israel, pero ha anunciado que aplazará esta entrega debido a las "violaciones" israelíes del alto el fuego en la Franja de Gaza.

La organización palestina había anunciado que entregaría el cadáver a través de la Cruz Roja, pero pocas horas después Israel ha acusado a Hamás de haber atacado a sus fuerzas en la ciudad de Rafah, en el sur de la Franja, y ha decidido lanzar una ofensiva en esta zona.

Además, ha advertido de que "cualquier escalada" por parte de Israel obstaculizará la búsqueda, excavación y recuperación de los cuerpos, lo que retrasará la recuperación de los cuerpos de los rehenes fallecidos.

Por tanto, en Gaza hay aún 13 cadáveres de secuestrados. Hamás asegura estar tratando de hallarlos, mientras denuncia que el Ejército israelí impide su labor y la entrada de maquinaria pesada para descombrar.