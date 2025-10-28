Palestina
Gazaren aurkako erasoei "berehala" ekiteko agindu dio Netanyahuk Armadari

Erabaki hau Israelgo tropei ustez Zerrendaren hegoaldean eraso egin eta astelehenean Israeli entregatutako bahituaren gorpuzkiak 2023an berreskuratu zuten beste gatibu batenak zirela identifikatu eta gutxira etorri da.

undisclosed (Israel), 10/10/2025.- Israeli tanks arrive at a gathering site after withdrawing from the Gaza Strip following the Israel-Hamas agreement on the first phase of the Gaza peace plan, near the Israeli-Gaza border in southern Israel, 10 October 2025. Prime Minister Benjamin Netanyahu's office announced on 09 October that Israel government had approved the Gaza ceasefire and hostage release plan. EFE/EPA/ATEF SAFADI
Israelgo tanke bat Gazan. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Bart Hamasek bahitu baten gorpuzkiak Israelera itzuli ondoren deitu du Netanyahuk segurtasun kontsulta. Izan ere, azterketa forentseak ondorioztatu zuen entregatutako gorpuzkiak 2023an berreskuratutako beste gatibu batenak direla.

Bestalde, Hamasek beste bahitu baten gorpua Israelen esku uztea aurreikusi zuen astearte honetan, baina Israelek Gazako Zerrendan su-etena "urratu" duelakoan, entrega atzeratuko duela iragarri du.

Talde palestinarrak iragarri zuen Gurutze Gorriaren bitartez entregatuko zuela gorpua, baina handik ordu gutxira Israelek Hamasi leporatu dio Rafah hirian, Zerrendako hegoaldean, bere indarrei eraso egin izana, eta eremu horretan erasoaldia egitea erabaki du.

Gainera, ohartarazi duenez, Israelek "edozein eskalada" eginez gero, gorpuen bilaketa, indusketa eta berreskuratzea oztopatuko du, eta horrek hildako bahituen gorpuak berreskuratzea atzeratuko du.

Beraz, Gazan bahituen 13 gorpu daude oraindik. Hamasek ziurtatu du haiek aurkitzen saiatzen ari dela, eta salatu du Israelgo Armadak galarazi egiten duela haien lana.

