Nueva Delhi utiliza por primera vez "lluvia artificial" para frenar la contaminación

El ministro de Medio Ambiente de Delhi, Manjinder Singh Sirsa, ha anunciado que Nueva Delhi ha probado por primera vez este martes utilizar 'lluvia artificial' para intentar frenar la contaminación y mitigar el deterioro de la calidad del aire durante los meses de invierno, ha informado la agencia india de noticias PTI.



La "lluvia artificial" no es una novedad. El método denominado "siembra de nubes", por el que se intenta cambiar la cantidad o el tipo de precipitación con sustancias dispersas en las nubes, ya se ha empleado en varias ocasiones en países como Emiratos Árabes Unidos o en Pakistán. Consiste en introducir en las nubes diminutos núcleos de condensación para intentar acelerar el proceso natural y crear lluvia.



Sin embargo, esta es la primera vez que se lleva a cabo una prueba de este tipo en Nueva Delhi, después de varios intentos fallidos en años anteriores por falta de condiciones meteorológicas adecuadas o permisos oficiales.



"La primera prueba de siembra de nubes se realizará en la capital este martes, después de que el avión equipado para llevar a cabo el ejercicio llegue desde Kanpur una vez que mejore la visibilidad allí", ha informado el ministro de Medio Ambiente de Delhi, Manjinder Singh Sirsa, en declaraciones grabadas en vídeo difundidas por la agencia PTI.



La ciudad más contaminada del mundo

El deterioro de la calidad del aire en Nueva Delhi es una situación que se repite anualmente en los meses de invierno.



Los niveles de contaminación en Nueva Delhi son "muy dañinos para la salud", a pesar de una ligera mejoría tras los picos de toxicidad alcanzados durante la celebración del festival hindú Diwali, agravados por el uso masivo de pirotecnia.



La capital india seguía encabezando este martes la lista de ciudades más contaminadas del mundo según la plataforma suiza IQAir.