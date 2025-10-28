India
Gorde
New Delhik "euri artifiziala" erabili du, lehen aldiz, kutsadura geldiarazteko

Hodeietan kondentsazio-nukleoak sartzean datza fenomenoa, prozesu naturala bizkortzen saiatzeko eta euria sortzea eragiteko. Estreinakoz egin dute Indian, aurreko urteetan huts egindako hainbat saiakeraren ondoren. Arabiar Emirerri Batuetan eta Pakistanen, esaterako, zenbaitetan erabili izan da.

New Delhi (India), kutsadurapean. Argazkia: EFE
EITB

Azken eguneratzea

Manjinder Singh Sirsa Delhiko Ingurumen ministroak iragarri duenez, New Delhik "euri artifiziala" erabili du lehen aldiz astearte honetan, kutsadura geldiarazteko eta neguko hilabeteetan airearen kalitatea hobetzeko, PTI Indiako albiste agentziak jakitera eman duenez.

"Euri artifiziala" ez da berria. "Hodeiak ereitea" izeneko metodoaren bidez, hodeietan barreiatutako substantzien prezipitazio kantitatea edo prezipitazio mota aldatzen da. Zenbaitetan erabili izan da Arabiar Emirerri Batuetan eta Pakistanen, besteak beste. Hodeietan kondentsazio-nukleoak sartzean datza, prozesu naturala bizkortzen eta euria sortzea eragiten saiatzeko.

Hala ere, New Delhin horrelako proba bat egiten den lehen aldia da, aurreko urteetan huts egin baitzuen, baldintza meteorologiko egokirik edo baimen ofizialik ez zegoelako.

"Hodeiak ereiteko lehen proba astearte honetan egingo da hiriburuan, ariketa egiteko ekipatutako hegazkina Kanpurretik iritsi ostean", jakinarazi du Delhiko Ingurumen ministro Manjinder Singh Sirsak, PTI agentziak bideoan grabatutako adierazpenetan.

Munduko hiririk kutsatuena

New Delhiko airearen kalitateak urtero okerrera egiten du neguko hilabeteetan. 

New Delhiko kutsadura-mailak "oso kaltegarriak dira osasunarentzat", nahiz eta hobekuntza txiki bat izan Diwali jaialdiak eragindako toxikotasun-punten ondorioz, pirotekniaren erabilera masiboak larriagotu egin baitzituen.

Suitzako IQAir plataformaren arabera, Indiako hiriburuak munduko hiri kutsatuenen zerrendaren buruan jarraitzen du astearte honetan.

