Millones de personas sin electricidad y numerosos daños en Cuba por Melissa que sigue en isla
Cuba ha amanecido este miércoles con cerca de 3,5 millones de personas sin corriente eléctrica, y cuantiosos daños por inundaciones y deslaves mientras el huracán Melissa, con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, continúa su camino por el este de la isla.
"Ha sido una madrugada muy compleja. Daños cuantiosos y aún el huracán Melissa sigue sobre territorio cubano", ha escrito en redes sociales el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que ha instado a la población a no confiarse mientras el ciclón siga sobre la isla.
"Nos hemos preparado para el peor escenario y las medidas han sido efectivas", ha agregado tras una videoconferencia con los responsables del Partido Comunista de Cuba en las provincias afectadas.
Los efectos del paso de Melissa empiezan a percibirse en el extremo oriental de la isla, por donde tocó tierra este huracán a las 03:10 hora local (08.10 horas en Euskal Herria) con vientos sostenidos de 193 kilómetros por hora, aunque luego ha ido debilitándose.
Muy cerca de ese punto, en Santiago de Cuba (este), la segunda ciudad más poblada de la isla, los desperfectos son visibles a primera hora, mientras aún llueve y se mantiene un viento fuerte racheado.
Las calles de la ciudad, también sus principales avenidas, aparecen con tramos inundados, múltiples árboles y postes eléctricos tumbados sobre el piso, y graves destrozos en muchas viviendas y en edificios públicos, como el rectorado de la Universidad de Oriente.
También se han reportado importantes inundaciones y fuertes afectaciones en Bayamo, Baracoa y Contramaestre, entre otras localidades de la región más afectada, con calles convertidas en ríos de color marrón.
Por el momento no hay reportes oficiales sobre la situación en las zonas rurales y montañosas, donde las potenciales inundaciones súbitas y los deslaves podrían provocar un catástrofe, según las autoridades.
Está previsto que a última hora de la mañana Melissa abandone territorio cubano y entre en el Atlántico, rumbo noreste, para impactar horas más tarde en ciertas islas de las Bahamas.
Al menos 10 muertos y varios desaparecidos en Haití
Al menos 10 personas han muerto y un número no precisado permanecen desaparecidas en Petit-Goâve, al sur de Haití, tras el desbordamiento del río La Digue, que atraviesa la ciudad, durante el paso del huracán Melissa por el Caribe, han informado este miércoles autoridades locales.
Decenas de casas se derrumbaron y, hasta esta mañana, algunas personas seguían atrapadas bajo los escombros, de acuerdo con la información disponible acerca de estos hechos, ocurridos en la localidad de Sou Gabion, en Petit-Goâve.
Desde que se formó el martes de la semana pasada, Melissa ha provocado, además de en Haití, varias víctimas mortales en otros países: tres en Jamaica, dos en Panamá y una en República Dominicana, aunque las cifras son susceptibles aún de cambiar, ya que hay personas desaparecidas.
