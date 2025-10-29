Una nueva oleada de bombardeos israelíes ha dejado al menos 100 víctimas mortales en la Franja de Gaza, según fuentes sanitarias y locales. Entre los fallecidos hay 35 menores. Los ataques se produjeron durante la noche del martes, en respuesta, según el Gobierno de Benjamín Netanyahu, a lo que Israel considera violaciones del alto el fuego por parte de Hamás, algo que el grupo islamista niega.

Los bombardeos han alcanzado viviendas y refugios civiles en distintas zonas del enclave palestino. En la ciudad de Gaza, cuatro personas de la familia Al Banna han muerto cuando un proyectil impactó contra su casa; otras tres han muerto en un ataque sobre la vivienda de la familia Abu Hana. Tres personas han fallecido en el campo de refugiados de Al Shati, una niña ha muerto en la calle Al Jalaa y otra persona en el barrio de Al Nasr.

En el norte de la Franja, tres personas que se refugiaban en una escuela también han muerto. En el centro del territorio, los ataques sobre los campos de Musirate y Al Bureij han provocado nueve víctimas, entre ellas un niño y una mujer. En Jan Younis, al sur, han muerto siete personas, cinco de ellas, incluidos dos menores y una mujer, cuando un misil ha alcanzado su vehículo.

Fuentes del Hospital Nasser de Jan Younis han informado de que los cuerpos de varios niños han llegado “despedazados” tras el ataque. Equipos de Defensa Civil han confirmado que las labores de rescate continúan “pese a las difíciles condiciones humanitarias derivadas de los bombardeos continuos y la escasez de recursos”.

El Ejército israelí ha justificado los ataques como represalia por el supuesto fuego de artillería y disparos de francotirador de Hamás contra sus soldados en Rafah. Desde el grupo islamista niegan cualquier implicación. Los bombardeos se han producido también después de que Israel denunciara la devolución por parte de Hamás de restos humanos que no pertenecen a ninguno de los 13 rehenes israelíes aún fallecidos en la Franja.

Desde Corea del Sur, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respaldado la respuesta israelí: “Mataron a un soldado israelí y los israelíes deberían responder”, ha afirmado durante su viaje oficial. Aun así, ha añadido que “nada va a poner en peligro el alto el fuego” y que “Hamás es una parte muy pequeña de la paz en Oriente Medio”.

Mientras tanto, los equipos de rescate en Gaza siguen buscando entre los escombros. Las familias de las víctimas aseguran que todavía hay personas atrapadas bajo las ruinas.