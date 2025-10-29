Bonba-erasoak, Gazan: Israelen misilek 100 hildako utzi dituzte, gutxienez
Benjamin Netanyahuren Gobernuaren arabera, erasoak Hamasek su-etena urratu duelako gertatu dira, baina talde islamistak ukatu egin du hori.
Israelgo bonbardaketa olde berri batek gutxienez 100 hildako utzi ditu Gazako Zerrendan, tokiko iturrien arabera. Hildakoen artean 35 adingabe daude. Erasoak astearte gauean gertatu ziren, Benjamin Netanyahuren Gobernuaren arabera, Hamasek su-etena urratu ostean. Halere, talde islamistak ukatu egin du hori.
Bonbardaketek etxebizitza eta babesleku zibilak hartu dituzte Palestinako enklabeko hainbat gunetan. Gazan, Al-Banna familiako lau pertsona hil dira jaurtigai batek haien etxea jo du eta; hiru lagun hil dira Abu Hana familiaren etxebizitzaren aurkako erasoam. Hiru pertsona hil dira Al-Xati errefuxiatu-esparruan, eta neskato bat hil da Al Jalaa kalean eta beste bat Al Nasr auzoan.
Zerrendaren iparraldean, eskola batean babesten ziren hiru pertsona ere hil dira. Lurraldearen erdialdean, Musirate eta Al Bureij zelaien aurkako erasoek bederatzi biktima eragin dituzte, tartean haur bat eta emakume bat. Jan Younisen, hegoaldean, zazpi pertsona hil dira, horietako bost, bi adingabe eta emakume bat barne, misil batek ibilgailua harrapatu duenean.
Khan Yuniseko Nasser ospitaleko iturriek jakitera eman dutenez, hainbat haurren gorpuak "zatituta" iritsi dira erasoaren ostean. Defentsa Zibileko taldeek baieztatu dutenez, erreskate-lanek bere horretan jarraitzen dute, "etengabeko bonbardaketek eta baliabide eskasiak eragindako baldintza humanitario zailak gorabehera".
Israelgo Armadak errepresalia gisa justifikatu ditu erasoak, Hamasek Rafahn dituen soldaduen aurka ustez artilleriak su egin eta frankotiratzaileak tiro egin zuelako. Talde islamistak ukatu egin du hori.
Hego Koren dagoela, Donald Trump AEBko presidenteak Israelen erantzuna babestu du: "Soldadu israeldar bat hil zuten, eta israeldarrek erantzun egin beharko lukete", adierazi du bidaia ofizialean. Hala ere, "ezerk ez du su-etena arriskuan jarriko", gaineratu du.
Bien bitartean, Gazako erreskate-taldeek hondakinen artean bilatzen jarraitzen dute. Biktimen familiek diote hainbat pertsona hondakinen azpian harrapatuta daudela oraindik.
