Egipto aguarda con expectación la inauguración del Gran Museo Egipcio, “un evento histórico sin precedentes”
El museo, el mayor complejo arqueológico del mundo dedicado a una sola civilización, está ubicado en la meseta de Guiza, a solo dos kilómetros de las pirámides. Con una superficie de 50 hectáreas, albergará más de 100.000 piezas, entre las que destacan la máscara de Tutankamón o el coloso de Ramsés II.
Egipto aguarda expectante la inauguración este sábado, 1 de noviembre, del Gran Museo Egipcio (GEM, por sus siglas en inglés), el mayor complejo arqueológico del mundo dedicado a una sola civilización, ubicado en la meseta de Guiza, a solo dos kilómetros de las pirámides.
De la enorme colección de más de 100.000 piezas que se podrá admirar y estudiar en el complejo de 50.000 metros cuadrados, situado en la orilla occidental del Nilo al pie de las pirámides de Guiza, destacan la máscara de oro de Tutankamón o el gran coloso de Ramsés II.
Se trata de un "evento histórico sin precedentes", tanto para el país como para la cultura universal, según las autoridades del país árabe.
Cientos de canales de televisión de todo el mundo, así como plataformas de internet y redes sociales como Tik Tok, que es uno de los principales patrocinadores del evento, transmitirán en directo la ceremonia, de la que no se ha informado de su contenido.
Egipto quiere proyectar su imagen al mundo y convertir el Gran Museo Egipcio en un polo de atracción turística y de prestigio para el país. Está previsto que atraiga unos 5 millones de visitantes anuales para consolidar a Egipto como referencia del turismo cultural, del que depende en gran parte su economía.
El Gran Museo Egipcio es una realidad tras más de dos décadas de obras —debido a revoluciones, pandemias y crisis económicas— y una inversión de 1.200 millones de dólares. El edificio, de forma triangular y orientado hacia las pirámides de Keops y Micerino, ha sido alabado por su construcción ambientalmente responsable, su diseño innovador y por seguir los más altos estándares para la preservación y exhibición de piezas de arte con milenios de antigüedad.
Máscara de Tutankamón y mucho más
El Gran Museo Egipcio albergará más de 100.000 piezas que abarcan 7.000 años de historia, desde el Egipto predinástico hasta el periodo grecorromano. Unas 20.000 de ellas nunca se habían mostrado al público.
Entre sus principales atractivos está la exposición de los 5.398 objetos que componen el ajuar completo de Tutankamón, reunidos por primera vez en un espacio de 7.500 metros cuadrados dedicados al faraón-niño. La máscara de Tutankamón es, sin lugar a dudas, la pieza central del Gran Museo Egipcio. También se podrán ver el carro ceremonial, sus tres sarcófagos —uno de ellos de 110 kilos de oro—, el trono real, joyas, sandalias y mobiliario ritual.
Coloso de Ramsés II. Quienes visiten el Gran Museo Egipcio serán recibidos en el atrio del museo por el descomunal coloso de Ramsés II, de casi doce metros de altura y más de 80 toneladas de peso. Ni los milenios ni la contaminación de El Cairo, a la que estuvo expuesto durante cincuenta años en una de las principales plazas de la ciudad, han hecho mella en la figura del faraón, quien fuera uno de los más destacados de toda la historia del Antiguo Egipto.
El Gran Museo Egipcio, en cifras
Inauguración: 1 de noviembre
Apertura al público: 4 de noviembre (El museo lleva abierto parcialmente desde hace dos años)
Inversión: Cerca de 1.200 millones de dólares, financiado en su mayor parte por Japón
Precio de las entradas:
- Adultos (extranjeros): 1.450 libras egipcias (unos 26 euros)
- Menores y estudiantes (extranjeros): 730 libras (alrededor de 13 euros)
