Egipto aguarda con expectación la inauguración del Gran Museo Egipcio, “un evento histórico sin precedentes”

Egipto aguarda expectante la inauguración este sábado, 1 de noviembre, del Gran Museo Egipcio (GEM, por sus siglas en inglés), el mayor complejo arqueológico del mundo dedicado a una sola civilización, ubicado en la meseta de Guiza, a solo dos kilómetros de las pirámides.

De la enorme colección de más de 100.000 piezas que se podrá admirar y estudiar en el complejo de 50.000 metros cuadrados, situado en la orilla occidental del Nilo al pie de las pirámides de Guiza, destacan la máscara de oro de Tutankamón o el gran coloso de Ramsés II.

Se trata de un "evento histórico sin precedentes", tanto para el país como para la cultura universal, según las autoridades del país árabe.

Cientos de canales de televisión de todo el mundo, así como plataformas de internet y redes sociales como Tik Tok, que es uno de los principales patrocinadores del evento, transmitirán en directo la ceremonia, de la que no se ha informado de su contenido.

Egipto quiere proyectar su imagen al mundo y convertir el Gran Museo Egipcio en un polo de atracción turística y de prestigio para el país. Está previsto que atraiga unos 5 millones de visitantes anuales para consolidar a Egipto como referencia del turismo cultural, del que depende en gran parte su economía.