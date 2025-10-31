MUSEOAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Egiptoko Museo Handiaren inaugurazioa, "aurrekaririk gabeko ekitaldi historikoa"

Zibilizazio bakar bati eskainitako gune arkeologikorik handiena dena, Gizako lautadan kokatuta dago, izen bereko piramideetatik bi kilometro eskasera. 50 hektareako azalera du eta 100.000 pieza baino gehiago daude bertan, tartean, Tutankamonen maskara edo Ramses II.a faraoiaren eskultura. 

 

Vista del Gran Museo de Egipto visto desde las Pirámides de Guiza.
Egiptoko Museo Handia. Argazkia: EFE
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Zibilizazio bakar bati eskainitako munduko gune arkeologikorik handiena, Egiptoko Museo Handia (GEM, ingelesezko sigletan), inauguratuko da larunbat honetan, azaraoaren 1ean eta irrikaz begiratzen du Egiptok, Gizako ordokianpiramideetatik bi kilometrora soilik  kokatua dagoen eraikin ikusgarrira.

Gizako piramideen oinetara, Niloren mendebaldeko ertzean dagoen 50.000 metro karratuko eraikin-multzoan miretsi eta aztertu ahal izango den 100.000 pieza baino gehiagoko bilduma erraldoian nabarmentzekoak izango dira, Tutankamonen urrezko maskara edo Ramses II.aren koloso handia.

"Aurrekaririk gabeko gertakari historikoa" da, bai herrialdearentzat, bai kultura unibertsalarentzat, herrialde arabiarreko agintarien arabera. 

Mundu osoko ehunka telebista katek, Interneteko plataformek eta sare sozialek, hala nola Tik Tok-ek (ekitaldiaren babesle nagusietako bat), zuzenean emango dute ekitaldia. Hori bai, ekitaldiaren edukirik ez dute batere aurreratu. 

Egiptok mundura zabaldu nahi du bere irudia eta Egiptoko Museo Handia turismoa eta ospea erakartzeko gune bihurtu. Urtero 5 milioi bisitari inguru erakartzea aurreikusten da, Egipto turismo kulturalaren erreferentzia gisa finkatzeko, horren mende baitago, neurri handi batean, herrialdearen ekonomia.

Vista del Gran Museo Egipcio, visto desde las Pirámides de Guiz (Egipto)

Egiptoko Museo Handia. Argazkia: EFE

Bi hamarkada baino gehiago behar izan dira Egiptoko Museo Handia errealitate bihurtzeko, tartean izan baitira lanak luzatu dituzten iraultzak, pandemia eta krisi ekonomikoak. 1.200 milioi dolarreko inbertsioa behar izan da. Eraikina triangelu-formakoa da, eta Keops eta Micerinoren piramideetara bideratuta dago. Askok txalotu dute eraikina, ingurumenaren aldetik arduratsua izateaz gain, diseinu berritzailea bait eta milaka urteko antzinatasuna duten artelanak zaintzeko eta erakusteko estandar gorenei jarraitzen baitie.

mascara tutankamon

Tutankamonen maskara. Argazkia: Wikipedia 

Tutankamonen maskara eta askoz gehiago

Egiptoko Museo Handiak 100.000 pieza baino gehiago bilduko ditu,  7.000 urteko historia hartzen dutenak, Egipto predinastikotik hasi eta greko-erromatarren garaira arte. Horietako 20.000 pieza inoiz jendaurrean erakutsi gabekoak izango dira. 

Museoaren erakargarritasun nagusien artean, Tutankamonen objetu-sorta erraldoia dago, 5.398 objektu, zehazki. Objektu horiek denak 7.500 metro koadroko espazio bakar batean batean bildu dira, faraoi-haurrari eskainitako eremu ikusgarrian. Tutankamonen maskara da, zalantzarik gabe, Egiptoko Museo Handiaren pieza nagusia. Bertan ikusi ahal izango dira, gainera, zeremonia-gurdia, bere hiru sarkofagoak — horietako bat 110 kilo urrez eraikia—, errege-tronua, bitxiak, sandaliak eta erritu-altzariak ere.

Gran Museo Egipcio Egipto Coloso de Ramses II EFE

Ramsés II.aren kolosoa. Argazkia: EFE

Egiptoko Museo Handia zenbakitan

Inaugurazioa: Azaroak 1

Jendearteari zabalik: Azaroaren 4tik aurrera (Museoaren zati bat zabalik da duela bi urtetik)

Inbertsioa: 1.200 milioi dolar inguru, Japoniak finantzatua zati handi batean. 

Sarreren prezioa: 

- Helduak (atzerritarrak): 1.450 libera egipziar (26 euro inguru)

- Haurrak eta ikasleak (atzerritarrak): 730 libera (13 euro inguru)

Museoak Artea Egipto Historia Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

(Foto de ARCHIVO) April 20, 2025, Windsor, Windsor, UK: Windsor, UK. Prince Andrew Duke of York attends the Easter Matins Service at Windsor Castle in Windsor Castle. Europa Press/Contacto/London News Pictures 20/4/2025
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Andrew printzeari tituluak kendu dizkiote eta Windsorretik kanporatu dute Epsteinekin izandako loturengatik

Charles III.a erregearen komunikatua Andrew printzeak berak bere tituluei (besteak beste, Yorkeko duke titulua) uko egin eta bi aste baino gutxiagora heldu da. Erabaki horren arabera, Andrewk jasotzen zituen "etengabeko salaketek" erregearen eta erregearen familiaren lana "oztopatu" egiten zuten. 2019an iragarri zuen bere jarduera publikoak utziko zituela.

Busan (Korea, Republic Of), 30/10/2025.- US President Donald Trump (L) and Chinese President Xi Jinping (C) shake hands following their meeting at the Naraemaru reception hall inside an Air Force base in Busan, South Korea, 30 October 2025. (Corea del Sur) EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

AEBk % 10era jaitsiko ditu fentaniloagatik Txinari ezarritako muga-zergak; trukean, Pekinek lur arraroen esportazioen gainekoak bertan behera utziko ditu

Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri du akordioa, 2019tik Txinako buruzagiarekin izandako lehen bileraren ostean. Halaber, Txinak soja estatubatuarra berriz kantitate handitan erosiko du, eta fentaniloaren trafikoaren aurkako kontrolak indartuko ditu. Xi Jinpingek, berriz, epe luzerako lankidetza eskatu dio AEBri, "gurpil zoro batean ez erortzeko". 

Gehiago kargatu
Publizitatea
X