Egiptoko Museo Handiaren inaugurazioa, "aurrekaririk gabeko ekitaldi historikoa"
Zibilizazio bakar bati eskainitako gune arkeologikorik handiena dena, Gizako lautadan kokatuta dago, izen bereko piramideetatik bi kilometro eskasera. 50 hektareako azalera du eta 100.000 pieza baino gehiago daude bertan, tartean, Tutankamonen maskara edo Ramses II.a faraoiaren eskultura.
Zibilizazio bakar bati eskainitako munduko gune arkeologikorik handiena, Egiptoko Museo Handia (GEM, ingelesezko sigletan), inauguratuko da larunbat honetan, azaraoaren 1ean eta irrikaz begiratzen du Egiptok, Gizako ordokianpiramideetatik bi kilometrora soilik kokatua dagoen eraikin ikusgarrira.
Gizako piramideen oinetara, Niloren mendebaldeko ertzean dagoen 50.000 metro karratuko eraikin-multzoan miretsi eta aztertu ahal izango den 100.000 pieza baino gehiagoko bilduma erraldoian nabarmentzekoak izango dira, Tutankamonen urrezko maskara edo Ramses II.aren koloso handia.
"Aurrekaririk gabeko gertakari historikoa" da, bai herrialdearentzat, bai kultura unibertsalarentzat, herrialde arabiarreko agintarien arabera.
Mundu osoko ehunka telebista katek, Interneteko plataformek eta sare sozialek, hala nola Tik Tok-ek (ekitaldiaren babesle nagusietako bat), zuzenean emango dute ekitaldia. Hori bai, ekitaldiaren edukirik ez dute batere aurreratu.
Egiptok mundura zabaldu nahi du bere irudia eta Egiptoko Museo Handia turismoa eta ospea erakartzeko gune bihurtu. Urtero 5 milioi bisitari inguru erakartzea aurreikusten da, Egipto turismo kulturalaren erreferentzia gisa finkatzeko, horren mende baitago, neurri handi batean, herrialdearen ekonomia.
Bi hamarkada baino gehiago behar izan dira Egiptoko Museo Handia errealitate bihurtzeko, tartean izan baitira lanak luzatu dituzten iraultzak, pandemia eta krisi ekonomikoak. 1.200 milioi dolarreko inbertsioa behar izan da. Eraikina triangelu-formakoa da, eta Keops eta Micerinoren piramideetara bideratuta dago. Askok txalotu dute eraikina, ingurumenaren aldetik arduratsua izateaz gain, diseinu berritzailea bait eta milaka urteko antzinatasuna duten artelanak zaintzeko eta erakusteko estandar gorenei jarraitzen baitie.
Tutankamonen maskara eta askoz gehiago
Egiptoko Museo Handiak 100.000 pieza baino gehiago bilduko ditu, 7.000 urteko historia hartzen dutenak, Egipto predinastikotik hasi eta greko-erromatarren garaira arte. Horietako 20.000 pieza inoiz jendaurrean erakutsi gabekoak izango dira.
Museoaren erakargarritasun nagusien artean, Tutankamonen objetu-sorta erraldoia dago, 5.398 objektu, zehazki. Objektu horiek denak 7.500 metro koadroko espazio bakar batean batean bildu dira, faraoi-haurrari eskainitako eremu ikusgarrian. Tutankamonen maskara da, zalantzarik gabe, Egiptoko Museo Handiaren pieza nagusia. Bertan ikusi ahal izango dira, gainera, zeremonia-gurdia, bere hiru sarkofagoak — horietako bat 110 kilo urrez eraikia—, errege-tronua, bitxiak, sandaliak eta erritu-altzariak ere.
Egiptoko Museo Handia zenbakitan
Inaugurazioa: Azaroak 1
Jendearteari zabalik: Azaroaren 4tik aurrera (Museoaren zati bat zabalik da duela bi urtetik)
Inbertsioa: 1.200 milioi dolar inguru, Japoniak finantzatua zati handi batean.
Sarreren prezioa:
- Helduak (atzerritarrak): 1.450 libera egipziar (26 euro inguru)
- Haurrak eta ikasleak (atzerritarrak): 730 libera (13 euro inguru)
Zure interesekoa izan daiteke
Andrew printzeari tituluak kendu dizkiote eta Windsorretik kanporatu dute Epsteinekin izandako loturengatik
Charles III.a erregearen komunikatua Andrew printzeak berak bere tituluei (besteak beste, Yorkeko duke titulua) uko egin eta bi aste baino gutxiagora heldu da. Erabaki horren arabera, Andrewk jasotzen zituen "etengabeko salaketek" erregearen eta erregearen familiaren lana "oztopatu" egiten zuten. 2019an iragarri zuen bere jarduera publikoak utziko zituela.
Gobernua osatzeko hautagaiaren aukeraketa asteartera arte atzeratu dute Herbehereek
Azken emaitzen zain, garaipen estua lortuko du D66 alderdiak. Botoen % 99,7 zenbatuta, D66 alderdiak botoen % 16,9 eskuratu ditu, eta PVV alderdiak, berriz, botoen % 16,7. Guztira, 26 eserleku lortuko ditu bakoitzak.
Arma nuklearrekin probak egitea agindu du Trumpek, "beste herrialde batzuen" ustezko entseguen ondotik
Errusiak gezurtatu egin du Trumpek aipatzen dituen maniobrak entsegu nuklearrak izan zirenik, aurretik jakinarazitako "errutinazko" proba hutsak izan direla esan du, eta Errusiak entsegu nuklearren gaineko luzamendua mantentzen duela berretsi du.
Louvreko Museoan bitxiak lapurtzeagatik bost susmagarri gehiago atxilotu dituzte
Agintariek adierazi dute ez dituztela bitxiak oraindik berreskuratu, baina aurkitu eta Parisko pinakotekara itzuliko dituzten esperantza dutela gaineratu dute.
Gutxienez 132 pertsona hil dira Rio de Janeiroko faveletan, krimen antolatuaren aurkako polizia-operatibo batean
Rio de Janeiron, Brasilen, 132 pertsona hil dira krimen antolatuaren aurkako polizia-operatibo batean, hiriko faveletan. Hiriaren historian biktima gehien eragin dituen operatiboa izan da. Inguruko bizilagunek 70 gorpu baino gehiago eraman dituzte plaza batera, senideek identifika ditzaten.
AEBk % 10era jaitsiko ditu fentaniloagatik Txinari ezarritako muga-zergak; trukean, Pekinek lur arraroen esportazioen gainekoak bertan behera utziko ditu
Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri du akordioa, 2019tik Txinako buruzagiarekin izandako lehen bileraren ostean. Halaber, Txinak soja estatubatuarra berriz kantitate handitan erosiko du, eta fentaniloaren trafikoaren aurkako kontrolak indartuko ditu. Xi Jinpingek, berriz, epe luzerako lankidetza eskatu dio AEBri, "gurpil zoro batean ez erortzeko".
Milioika lagun argindarrik gabe eta kalte ugari Kuban, oraindik ere irla gainean jarraitzen duen Melissa urakanaren ondorioz
Kuba ekialdeko muturreko biztanleak izan dira Melissa urakanaren ondorioak sumatzen lehenak, hura jo baitu lurra bertako 03:10 zirenean (08:10 Euskal Herrian), orduko 193 kilometroko orduko haize-ufada etengabeekin, nahiz eta gero ahulduz joan den.
Israelek iragarri du berriro ezarri duela su-etena Gazan
"Estamentu politikoaren zuzentarauaren arabera, eta hainbat erasotan terroristak neutralizatu ondoren, Armada su-etena aplikatzen hasi da berriro", nabarmendu dute ohar bidez.
Albiste izango dira: Israelen erasoak Gazan, GOIDIak urtebete eta Donostiako alkate berria
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.