Esperanza Santos (Médicos Sin Fronteras): "Es sangrante que la gente no sepa lo que está pasando en Sudán"

Esperanza Santos Médicos Sin Fronteras
18:00 - 20:00
Esperanza Santos. Foto: EITB
Euskaraz irakurri: Esperanza Santos (Mugarik Gabeko Medikuak): "Mingarria da jendeak ez jakitea zer gertatzen ari den Sudanen"

Última actualización

Esperanza Santos, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras, ha trabajado este verano en Sudán y también Gaza. Denuncia las atrocidades que se están cometiendo en el país africano y pide protección para los civiles que están viviendo un auténtico infierno.

África Internacional

