Sudan
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Esperanza Santos (Mugarik Gabeko Medikuak): "Mingarria da jendeak ez jakitea zer gertatzen ari den Sudanen"

Esperanza Santos Médicos Sin Fronteras
18:00 - 20:00
Esperanza Santos. Argazkia: EITB

Azken eguneratzea

Esperanza Santosek, Mugarik Gabeko Medikuen larrialdietako koordinatzaileak, Sudanen eta Gazan lan egin du udan. Afrikako herrialdean egiten ari diren ankerkeriak salatu, eta benetako infernua bizitzen ari diren herritarrak babesteko eskatu du.

Afrika Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

FOTODELDIA PONTEDEUME (A CORUÑA), 31/10/25.- Un niño se preparaba este viernes en su casa del concello coruñés de Pontedeume para la fiesta de Samaín. A pocas horas de la conmemoración del "Samhain", la festividad gallega que marca el fin del verano celta, el debate sobre su confrontación con el popular Halloween sigue presente en muchas localidades de la Comunidad. EFE/Cabalar
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Munduko kaleak izaki beldurgarrienez bete dira

Gaur gauean, iluntasunak hartuko ditu munduko kaleak. Dagoeneko izaki beldurgarriak dabiltza han eta hemen, itzal eta argi artean. Gurean, Gau Beltza; munduan, Halloween. Urriaren 31n, milaka lagun mozorrotuta aterako dira kalera, beldurraren eta dibertimenduaren artean dantza egitera. Uztaren amaieraren ospakizuna urruti dago askorentzat, baina gauak berak emango du uzta emankorra gaurkoan: irria, oihuak eta misterio apur bat.

(Foto de ARCHIVO) April 20, 2025, Windsor, Windsor, UK: Windsor, UK. Prince Andrew Duke of York attends the Easter Matins Service at Windsor Castle in Windsor Castle. Europa Press/Contacto/London News Pictures 20/4/2025
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Andrew printzeari tituluak kendu dizkiote eta Windsorretik kanporatu dute Epsteinekin izandako loturengatik

Charles III.a erregearen komunikatua Andrew printzeak berak bere tituluei (besteak beste, Yorkeko duke titulua) uko egin eta bi aste baino gutxiagora heldu da. Erabaki horren arabera, Andrewk jasotzen zituen "etengabeko salaketek" erregearen eta erregearen familiaren lana "oztopatu" egiten zuten. 2019an iragarri zuen bere jarduera publikoak utziko zituela.

Busan (Korea, Republic Of), 30/10/2025.- US President Donald Trump (L) and Chinese President Xi Jinping (C) shake hands following their meeting at the Naraemaru reception hall inside an Air Force base in Busan, South Korea, 30 October 2025. (Corea del Sur) EFE/EPA/YONHAP SOUTH KOREA OUT
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

AEBk % 10era jaitsiko ditu fentaniloagatik Txinari ezarritako muga-zergak; trukean, Pekinek lur arraroen esportazioen gainekoak bertan behera utziko ditu

Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri du akordioa, 2019tik Txinako buruzagiarekin izandako lehen bileraren ostean. Halaber, Txinak soja estatubatuarra berriz kantitate handitan erosiko du, eta fentaniloaren trafikoaren aurkako kontrolak indartuko ditu. Xi Jinpingek, berriz, epe luzerako lankidetza eskatu dio AEBri, "gurpil zoro batean ez erortzeko". 

Gehiago kargatu
Publizitatea
X