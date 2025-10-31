Esperanza Santos (Mugarik Gabeko Medikuak): "Mingarria da jendeak ez jakitea zer gertatzen ari den Sudanen"
Esperanza Santosek, Mugarik Gabeko Medikuen larrialdietako koordinatzaileak, Sudanen eta Gazan lan egin du udan. Afrikako herrialdean egiten ari diren ankerkeriak salatu, eta benetako infernua bizitzen ari diren herritarrak babesteko eskatu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Munduko kaleak izaki beldurgarrienez bete dira
Gaur gauean, iluntasunak hartuko ditu munduko kaleak. Dagoeneko izaki beldurgarriak dabiltza han eta hemen, itzal eta argi artean. Gurean, Gau Beltza; munduan, Halloween. Urriaren 31n, milaka lagun mozorrotuta aterako dira kalera, beldurraren eta dibertimenduaren artean dantza egitera. Uztaren amaieraren ospakizuna urruti dago askorentzat, baina gauak berak emango du uzta emankorra gaurkoan: irria, oihuak eta misterio apur bat.
'Melissa' urakanak 50 hildako baino gehiago utzi ditu jada Karibeko hainbat herrialdetan
Erreskate taldeek lanean jarraitzen dute zikloiak gehien kaltetutako eremuetan, hala nola Haitin, Panaman, Dominikar Errepublikan eta Kuban. Lehorretik iristea bereziki zaila izaten ari da gehien kaltetutako landa eta kostalde eremuetan.
Egiptoko Museo Handiaren inaugurazioa, "aurrekaririk gabeko ekitaldi historikoa"
Zibilizazio bakar bati eskainitako gune arkeologikorik handiena dena Gizako lautadan dago, izen bereko piramideetatik bi kilometro eskasera. 50 hektareako azalera du, eta 100.000 pieza baino gehiago daude bertan; Tutankamonen maskara eta Ramses II.a faraoiaren eskultura, besteak beste.
Andrew printzeari tituluak kendu dizkiote eta Windsorretik kanporatu dute Epsteinekin izandako loturengatik
Charles III.a erregearen komunikatua Andrew printzeak berak bere tituluei (besteak beste, Yorkeko duke titulua) uko egin eta bi aste baino gutxiagora heldu da. Erabaki horren arabera, Andrewk jasotzen zituen "etengabeko salaketek" erregearen eta erregearen familiaren lana "oztopatu" egiten zuten. 2019an iragarri zuen bere jarduera publikoak utziko zituela.
Gobernua osatzeko hautagaiaren aukeraketa asteartera arte atzeratu dute Herbehereek
Azken emaitzen zain, garaipen estua lortuko du D66 alderdiak. Botoen % 99,7 zenbatuta, D66 alderdiak botoen % 16,9 eskuratu ditu, eta PVV alderdiak, berriz, botoen % 16,7. Guztira, 26 eserleku lortuko ditu bakoitzak.
Arma nuklearrekin probak egitea agindu du Trumpek, "beste herrialde batzuen" ustezko entseguen ondotik
Errusiak gezurtatu egin du Trumpek aipatzen dituen maniobrak entsegu nuklearrak izan zirenik, aurretik jakinarazitako "errutinazko" proba hutsak izan direla esan du, eta Errusiak entsegu nuklearren gaineko luzamendua mantentzen duela berretsi du.
Louvreko Museoan bitxiak lapurtzeagatik bost susmagarri gehiago atxilotu dituzte
Agintariek adierazi dute ez dituztela bitxiak oraindik berreskuratu, baina aurkitu eta Parisko pinakotekara itzuliko dituzten esperantza dutela gaineratu dute.
Gutxienez 132 pertsona hil dira Rio de Janeiroko faveletan, krimen antolatuaren aurkako polizia-operatibo batean
Rio de Janeiron, Brasilen, 132 pertsona hil dira krimen antolatuaren aurkako polizia-operatibo batean, hiriko faveletan. Hiriaren historian biktima gehien eragin dituen operatiboa izan da. Inguruko bizilagunek 70 gorpu baino gehiago eraman dituzte plaza batera, senideek identifika ditzaten.
AEBk % 10era jaitsiko ditu fentaniloagatik Txinari ezarritako muga-zergak; trukean, Pekinek lur arraroen esportazioen gainekoak bertan behera utziko ditu
Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri du akordioa, 2019tik Txinako buruzagiarekin izandako lehen bileraren ostean. Halaber, Txinak soja estatubatuarra berriz kantitate handitan erosiko du, eta fentaniloaren trafikoaren aurkako kontrolak indartuko ditu. Xi Jinpingek, berriz, epe luzerako lankidetza eskatu dio AEBri, "gurpil zoro batean ez erortzeko".