Países Bajos aplaza hasta el martes la elección de un candidato encargado de buscar gobierno

El Parlamento de Países Bajos ha aplazado hasta el próximo martes la elección de un candidato encargado de buscar gobierno, tras las elecciones legislativas celebradas esta semana. A la espera que de finalice el recuento, se ha producido un empate técnico entre el partido de centroizquierda D66 y el ultraderechista Partido de la Libertad (PVV).

Los líderes de todos los partidos han decidido retrasar la reunión a la próxima semana. Será entonces cuando elijan a la persona encargada de sondear al resto de formaciones para allanar el camino hacia la formación de un gobierno y la elección de un primer ministro.

La medida ha sido adoptada ante la inminente victoria, aunque muy ajustada, del D66, cuyo líder, Rob Jetten, podría ser elegido para poner en marcha el proceso. De momento, con el 99,7 % de los votos escrutados, el partido cuenta con el 16,9 % de los votos, frente al 16,7 % cosechado por el PVV, lo que otorgaría a ambos partidos 26 escaños en el Parlamento.

Previamente, el líder del PVV, Geert Wilders, ha solicitado al presidente de la Cámara de Representantes, Martin Bosma, posponer la fase de "exploración" de alianzas, como se le conoce en el ámbito político neerlandés, hasta que todos los votos estén contados.