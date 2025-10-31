Hauteskundeak
Gobernua osatzeko hautagaiaren aukeraketa asteartera arte atzeratu dute Herbehereek

Azken emaitzen zain, garaipen estua lortuko du D66 alderdiak. Botoen % 99,7 zenbatuta, D66 alderdiak botoen % 16,9 eskuratu ditu, eta PVV alderdiak, berriz, botoen % 16,7. Alderdi bakoitzak 26 eserleku lortuko ditu.

The Hague (Netherlands), 30/10/2025.- Polling station staff count postal votes from voters abroad at the World Forum in The Hague, the Netherlands, 30 October 2025. The Netherlands held House of Representatives elections on 29 October. (Elecciones, Países Bajos; Holanda, La Haya) EFE/EPA/LINA SELG
Botoen zenbaketa Herbehereetako hauteskunde legegileetan. Argazkia: EFE

Azken eguneratzea

Herbehereetako Parlamentuak datorren asteartera arte atzeratu du gobernua bilatzeko hautagai baten aukeraketa. Aste honetan izan dituzte hauteskunde legegileeak, eta lehia estua izan da. Zenbaketa ez da amaitu, eta berdinketa teknikoa izan da D66 zentro-ezkerreko alderdiaren eta Askatasunaren Alderdi ultraeskuindarraren, PVV, artean.

Alderdi guztietako buruzagiek bilera datorren astera atzeratzea erabaki dute. Orduan aukeratuko dute prozesua bideratuko duen pertsona. Haren ardura izango da gobernu berria osatzeko prozesua eta lehen ministro berria aukeratzeko prozesua bideratzea.

D66ren alderdiak eskura du garaipena, eta Rob Jetten buruzagia aukeratu dezakete prozesua martxan jartzeko. Oraingoz, botoen % 99,7 zenbatuta, D66 alderdiak botoen % 16,9 ditu, eta PVVk, berriz, botoen % 16,7. Alderdi bakoitzak 26 eserleku izango ditu parlamentuan.

Erabakia hartu aurretik, Geert Wilders PVVko buruak aliantzak bilatzeko fasea atzeratzea eskatu dio Martin Bosma Ordezkarien Ganberako presidenteari.

