Gobernua osatzeko hautagaiaren aukeraketa asteartera arte atzeratu dute Herbehereek
Azken emaitzen zain, garaipen estua lortuko du D66 alderdiak. Botoen % 99,7 zenbatuta, D66 alderdiak botoen % 16,9 eskuratu ditu, eta PVV alderdiak, berriz, botoen % 16,7. Alderdi bakoitzak 26 eserleku lortuko ditu.
Herbehereetako Parlamentuak datorren asteartera arte atzeratu du gobernua bilatzeko hautagai baten aukeraketa. Aste honetan izan dituzte hauteskunde legegileeak, eta lehia estua izan da. Zenbaketa ez da amaitu, eta berdinketa teknikoa izan da D66 zentro-ezkerreko alderdiaren eta Askatasunaren Alderdi ultraeskuindarraren, PVV, artean.
Alderdi guztietako buruzagiek bilera datorren astera atzeratzea erabaki dute. Orduan aukeratuko dute prozesua bideratuko duen pertsona. Haren ardura izango da gobernu berria osatzeko prozesua eta lehen ministro berria aukeratzeko prozesua bideratzea.
D66ren alderdiak eskura du garaipena, eta Rob Jetten buruzagia aukeratu dezakete prozesua martxan jartzeko. Oraingoz, botoen % 99,7 zenbatuta, D66 alderdiak botoen % 16,9 ditu, eta PVVk, berriz, botoen % 16,7. Alderdi bakoitzak 26 eserleku izango ditu parlamentuan.
Erabakia hartu aurretik, Geert Wilders PVVko buruak aliantzak bilatzeko fasea atzeratzea eskatu dio Martin Bosma Ordezkarien Ganberako presidenteari.
Zure interesekoa izan daiteke
Andrew printzeari tituluak kendu dizkiote eta Windsoretik kanporatu dute Epsteinekin izandako loturarengatik
Karlos III.a erregearen komunikatua Andrew printzeak berak bere tituluei uko egin, besteak beste Yorkeko duke izateari, eta bi aste baino gutxiagora heldu da. Erabaki haren arabera, Andrewek jasotzen zituen "etengabeko salaketek" erregearen eta erregearen familiaren lana "oztopatzen" zuten. 2019an jada iragarri zuen bere jarduera publikoak utziko zuela.
Arma nuklearrekin probak egitea agindu du Trumpek, "beste herrialde batzuen" ustezko entseguen ondotik
Errusiak gezurtatu egin du Trumpek aipatzen dituen maniobrak entsegu nuklearrak izan zirenik, aurretik jakinarazitako "errutinazko" proba hutsak izan direla esan du, eta Errusiak entsegu nuklearren gaineko luzamendua mantentzen duela berretsi du.
Louvreko Museoan bitxiak lapurtzeagatik bost susmagarri gehiago atxilotu dituzte
Agintariek adierazi dute ez dituztela bitxiak oraindik berreskuratu, baina aurkitu eta Parisko pinakotekara itzuliko dituzten esperantza dutela gaineratu dute.
Gutxienez 132 pertsona hil dira Rio de Janeiroko faveletan, krimen antolatuaren aurkako polizia-operatibo batean
Rio de Janeiron, Brasilen, 132 pertsona hil dira krimen antolatuaren aurkako polizia-operatibo batean, hiriko faveletan. Hiriaren historian biktima gehien eragin dituen operatiboa izan da. Inguruko bizilagunek 70 gorpu baino gehiago eraman dituzte plaza batera, senideek identifika ditzaten.
AEBk % 10era jaitsiko ditu fentaniloagatik Txinari ezarritako muga-zergak; trukean, Pekinek lur arraroen esportazioen gainekoak bertan behera utziko ditu
Ameriketako Estatu Batuetako presidenteak iragarri du akordioa, 2019tik Txinako buruzagiarekin izandako lehen bileraren ostean. Halaber, Txinak soja estatubatuarra berriz kantitate handitan erosiko du, eta fentaniloaren trafikoaren aurkako kontrolak indartuko ditu. Xi Jinpingek, berriz, epe luzerako lankidetza eskatu dio AEBri, "gurpil zoro batean ez erortzeko".
Milioika lagun argindarrik gabe eta kalte ugari Kuban, oraindik ere irla gainean jarraitzen duen Melissa urakanaren ondorioz
Kuba ekialdeko muturreko biztanleak izan dira Melissa urakanaren ondorioak sumatzen lehenak, hura jo baitu lurra bertako 03:10 zirenean (08:10 Euskal Herrian), orduko 193 kilometroko orduko haize-ufada etengabeekin, nahiz eta gero ahulduz joan den.
Israelek iragarri du berriro ezarri duela su-etena Gazan
"Estamentu politikoaren zuzentarauaren arabera, eta hainbat erasotan terroristak neutralizatu ondoren, Armada su-etena aplikatzen hasi da berriro", nabarmendu dute ohar bidez.
Albiste izango dira: Israelen erasoak Gazan, GOIDIak urtebete eta Donostiako alkate berria
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Melissa urakana ahuldu egin da Kubara iristear dagoenean, 205 km/h-ko haize-ufadekin
Melissa urakana laster iritsiko da Kubako hego-ekialdeko kostaldera, Saffir-Simpson eskalan 3. kategoriako urakana bihurtuta, eta izaera "oso arriskutsuarekin", Ameriketako Estatu Batuetako Urakanen Zentroaren (NHC, ingelesez) arabera. 205 kilometro orduko euri-erauntsi eta haize-ufada suntsitzaileak eragingo dituela aurreikusi da.