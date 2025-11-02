Apuñalan a varias personas en un tren en la región británica de Cambridge

Hay al menos dos detenidos por la agresión, de los que por el momento se desconoce su identidad o sus motivos. La secretaria de Interior, Shabana Mahmood, ha confirmado las detenciones y ha pedido al público "evitar comentarios y conjeturas en esta etapa preliminar".



De acuerdo a los medios locales, la Policía Británica de Transporte ha informado que las autoridades antiterroristas han empezado a colaborar con la investigación.



La estación de Huntingdon fue cerrada al público y el tráfico ferroviario interrumpido, según la compañía nacional de ferrocarriles. Igualmente, la carretera A1307 que conduce a Huntingdon fue cerrada.



La policía recibió el aviso a las 7:39 hora local de una ataque a bordo del tren, y llegó a tiempo de arrestar a los presuntos autores. En total, la emisora BBC asegura que la policía recibió hasta 999 llamadas.