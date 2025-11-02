GRAN BRETAÑA
Apuñalan a varias personas en un tren en la región británica de Cambridge

Dos personas han sido detenidas, y la Policía Británica de Transporte ha informado que las autoridades antiterroristas han empezado a colaborar con la investigación.
01 November 2025, United Kingdom, Huntingdon: An emergency responder stands on the tracks beside a train at Huntingdon station in Cambridgeshire after several people were stabbed. Two people have been arrested after British Transport Police responded to the incident on a train. Photo: Chris Radburn/PA Wire/dpa 01/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
Euskaraz irakurri: Hainbat pertsona sastatu dituzte Cambridgeko tren batean
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Al menos nueve personas son tratadas por heridas de gravedad tras un ataque a puñaladas a bordo de un tren en Huntingdon, condado de Cambridgeshire, al norte de Londres.

El primero ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha reaccionado poco tiempo después y en su cuenta de la red social X ha calificado de "incidente terrible" el hecho.

Hay al menos dos detenidos por la agresión, de los que por el momento se desconoce su identidad o sus motivos. La secretaria de Interior, Shabana Mahmood, ha confirmado las detenciones y ha pedido al público "evitar comentarios y conjeturas en esta etapa preliminar".

De acuerdo a los medios locales, la Policía Británica de Transporte ha informado que las autoridades antiterroristas han empezado a colaborar con la investigación.

La estación de Huntingdon fue cerrada al público y el tráfico ferroviario interrumpido, según la compañía nacional de ferrocarriles. Igualmente, la carretera A1307 que conduce a Huntingdon fue cerrada.

La policía recibió el aviso a las 7:39 hora local de una ataque a bordo del tren, y llegó a tiempo de arrestar a los presuntos autores. En total, la emisora BBC asegura que la policía recibió hasta 999 llamadas.

Reino Unido Internacional

