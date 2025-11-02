BRITAINIA HANDIA
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Hainbat pertsona sastatu dituzte Cambridgeko tren batean

Bi pertsona atxilotu dituzte, eta Erresuma Batuko Garraio Poliziak jakinarazi duenez, terrorismoaren aurkako agintariak ikerketan laguntzen hasi dira.

01 November 2025, United Kingdom, Huntingdon: An emergency responder stands on the tracks beside a train at Huntingdon station in Cambridgeshire after several people were stabbed. Two people have been arrested after British Transport Police responded to the incident on a train. Photo: Chris Radburn/PA Wire/dpa 01/11/2025 ONLY FOR USE IN SPAIN
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Gutxienez bederatzi pertsona larri zauritu dituzte Huntingdonen, Cambridgeshire konderrian, Londres iparraldean, tren batean labankadaz egindako eraso batean.

Keir Starmer Erresuma Batuko lehen ministroak denbora gutxira erantzun du, eta X sare sozialeko bere kontuan "gertakari ikaragarria" izan dela esan du.

Shabana Mahmood Barne idazkariak baieztatu egin ditu atxiloketak, eta usterik ez zabaltzeko eskatu die herritarrei.

Tokiko hedabideen arabera, Erresuma Batuko Garraio Poliziak jakinarazi du terrorismoaren aurkako agintariak ikerketan laguntzen hasi direla.

Huntingdoneko geltokia itxita dago erabiltzaileentzat, eta tren-zirkulazioa eten egin dute. Huntingdonera doan A1307 errepidea ere itxi egin dute.

Poliziak 7: 39an jaso du abisua, trenean eraso bat izan dela ohartaraziz, eta ustezko egileak atxilotu ditu. BBC irratiak zabaldu duenez, poliziak 999 dei jaso ditu gertakariaz ohartaraziz.

Erresuma Batua Munduko albisteak

Zure interesekoa izan daiteke

Hainbat urtez atzeratu ostean, eta 20 urteko lanen ondoren, gaur zabaldu ditu ateak Egiptoko ikono kultural berriak. Mila milioi dolarreko kostua izan du, eta gainkostu eta arazo politikoak tarteko, asko atzeratu da. Azken egunotan ahoz aho dabilen Pariseko Louvre museoaren bikoitza da tamainaz, 500.000 metro kuadro ditu. Bertan aurkitu daitezkeen altxorren artean, Tutankamon faraoiaren bilduma handi bat dago. Honako museoa zibilizazio bakar bati eskainitako munduko arkeologia-konplexurik handiena da
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Egiptok badu bere museo ‘faraonikoa’

Hainbat urtez atzeratu ostean, eta 20 urteko lanen ondoren, gaur zabaldu ditu ateak Egiptoko ikono kultural berriak. Mila milioi dolarreko kostua izan du, eta gainkostu eta arazo politikoak tarteko, asko atzeratu da. Azken egunotan ahoz aho dabilen Pariseko Louvre museoaren bikoitza da tamainaz, 500.000 metro  kuadro ditu. Bertan aurkitu daitezkeen altxorren artean, Tutankamon faraoiaren bilduma handi bat dago. Honako museoa zibilizazio bakar bati eskainitako munduko arkeologia-konplexurik handiena da.
FOTODELDIA PONTEDEUME (A CORUÑA), 31/10/25.- Un niño se preparaba este viernes en su casa del concello coruñés de Pontedeume para la fiesta de Samaín. A pocas horas de la conmemoración del "Samhain", la festividad gallega que marca el fin del verano celta, el debate sobre su confrontación con el popular Halloween sigue presente en muchas localidades de la Comunidad. EFE/Cabalar
18:00 - 20:00
Zuzenean
Duela  min.

Munduko kaleak izaki beldurgarrienez bete dira

Gaur gauean, iluntasunak hartuko ditu munduko kaleak. Dagoeneko izaki beldurgarriak dabiltza han eta hemen, itzal eta argi artean. Gurean, Gau Beltza; munduan, Halloween. Urriaren 31n, milaka lagun mozorrotuta aterako dira kalera, beldurraren eta dibertimenduaren artean dantza egitera. Uztaren amaieraren ospakizuna urruti dago askorentzat, baina gauak berak emango du uzta emankorra gaurkoan: irria, oihuak eta misterio apur bat.

Gehiago kargatu
Publizitatea
X