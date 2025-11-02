El Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC) ha recibido en la noche de este domingo los ataúdes con los cuerpos de tres presuntos rehenes de manos de Hamás en Gaza, ha anunciado el Ejército de Israel.

"De acuerdo con la información aportada por la Cruz Roja, tres ataúdes de rehenes fallecidos les fueron transferidos y están de camino a las tropas del Ejército de Israel en Gaza", recoge el comunicado de las fuerzas armadas.

Si bien el grupo palestino no suele informar acerca de la identidad de los cuerpos encontrados, esta vez ha compartido dicha información, tras lo sucedido con los últimos cuerpos.

Y es que, durante la noche del viernes Hamás entregó tres cuerpos sin poder asegurar previamente su identidad. Cuerpos que fueron devueltos a Gaza, tras confirmar que ninguno de estos pertenecía a israelíes.

Por su parte, Israel ha devuelto a la Franja de Gaza 225 cadáveres gazatíes, muchos de ellos con signos de abusos y de torturas.