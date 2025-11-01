Gaza
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

La cifra de muertos en la Franja de Gaza sigue creciendo, pese al alto al fuego

Los ataques del ejército israelí han dejado un total de cinco gazatíes muertos y nueve heridos, desde el jueves. Mientras tanto, Israel sigue bloqueando la identificación de cuerpos por parte de Palestina, imposibilitando así cumplir con el acuerdo de paz.
gazatarrak
Gazatíes. Imagen de archivo.
Euskaraz irakurri: Hildakoen kopuruak gora egiten jarraitzen du Gazako Zerrendan, su-etena gorabehera
author image

Agencias | EITB

Última actualización

Los ataques del ejército israelí han dejado un total de cinco gazatíes muertos y nueve heridos, desde el jueves, en la Franja de Gaza.

El alto al fuego en Gaza sigue sin ser excusa para los ataques israelíes, que se siguen continuando pese a las negociaciones de paz.

Y es que, ya son un total de 226 los gazatíes asesinados desde que se declaró el alto al fuego el pasado 10 de octubre, y más de 600 heridos.

La denominada “Línea Amarilla”, que marca la retirada de las tropas judías, ha aislado ciudades enteras al norte de la Franja de Gaza.

Estos territorios, controlados por el ejército israelí, son testigos de disparos continuos ciudadanos palestinos, considerados en su totalidad como “una amenaza”.

El número de muertos totales ha ascendido ya a 68.858 desde el comienzo de la ofensiva israelí. Una ofensiva que no cesa, pese al alto al fuego.

Ayuda para desenterrar cuerpos

Mientras tanto, Hamás sigue manifestando su intención de recuperar los cuerpos de los israelíes en su poder, sepultados entre los escombros.

Para ello, el grupo palestino ha vuelto a pedir la entrada de maquinaria y personal especializado, sin los cuales resulta muy complicado recuperarlos.

"Las Brigadas (al Qasam) hacen un llamado a los mediadores y al Comité Internacional de la Cruz Roja para que proporcionen y preparen el equipo y los equipos necesarios para recuperar todos los cuerpos de una sola vez", ha comunicado Hamás.

Israel no reconoce los cuerpos

Medios locales aseguran que los forenses israelíes no han conseguido identificar los últimos tres cuerpos entregados por Hamás.

Por su parte, Hamás ha confirmado que sabía que se trataba de restos no identificados, pero que fueron entregados con el objetivo de “no obstaculizar el proceso de entrega”.

"Propusimos entregar tres muestras de cuerpos no identificados, pero el enemigo se negó a recibirlas y exigió los cuerpos completos para su análisis. Procedimos con la entrega para prevenir cualquier reclamación israelí futura", ha explicado el grupo palestino.

Según fuentes del Ministerio de Sanidad gazatí, Israel bloque también la entrada a Gaza de cualquier material necesario para realizar las pruebas de ADN, lo que imposibilita la identificación de estos.

Israel anuncia que vuelve a aplicar el alto el fuego en Gaza
Franja de Gaza Derechos humanos Israel Internacional Oriente Próximo Palestina

Te puede interesar

FOTODELDIA PONTEDEUME (A CORUÑA), 31/10/25.- Un niño se preparaba este viernes en su casa del concello coruñés de Pontedeume para la fiesta de Samaín. A pocas horas de la conmemoración del "Samhain", la festividad gallega que marca el fin del verano celta, el debate sobre su confrontación con el popular Halloween sigue presente en muchas localidades de la Comunidad. EFE/Cabalar
18:00 - 20:00
En Directo
Hace  min.

Las calles del mundo se llenan de criaturas aterradoras

La oscuridad tomará las calles este viernes a lo largo de todo el mundo. Ya se han dejado ver varios seres inquietantes, ajenos a las luces, disfrutando de las sombras. Aquí lo llamamos Gau Beltza; en el resto del mundo, Halloween. El 31 de octubre, miles de personas saldrán a la calle disfrazadas para disfrutar del miedo y la diversión. La antigua celebración del fin de la cosecha ha quedado lejos para muchos, pero esta noche, será la noche misma quien recoja su propia cosecha: risas, gritos… y un toque de misterio.

Cargar más
Publicidad
X