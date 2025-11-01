La cifra de muertos en la Franja de Gaza sigue creciendo, pese al alto al fuego

Los ataques del ejército israelí han dejado un total de cinco gazatíes muertos y nueve heridos, desde el jueves, en la Franja de Gaza.

El alto al fuego en Gaza sigue sin ser excusa para los ataques israelíes, que se siguen continuando pese a las negociaciones de paz.

Y es que, ya son un total de 226 los gazatíes asesinados desde que se declaró el alto al fuego el pasado 10 de octubre, y más de 600 heridos.

La denominada “Línea Amarilla”, que marca la retirada de las tropas judías, ha aislado ciudades enteras al norte de la Franja de Gaza.

Estos territorios, controlados por el ejército israelí, son testigos de disparos continuos ciudadanos palestinos, considerados en su totalidad como “una amenaza”.

El número de muertos totales ha ascendido ya a 68.858 desde el comienzo de la ofensiva israelí. Una ofensiva que no cesa, pese al alto al fuego.

Ayuda para desenterrar cuerpos

Mientras tanto, Hamás sigue manifestando su intención de recuperar los cuerpos de los israelíes en su poder, sepultados entre los escombros.

Para ello, el grupo palestino ha vuelto a pedir la entrada de maquinaria y personal especializado, sin los cuales resulta muy complicado recuperarlos.

"Las Brigadas (al Qasam) hacen un llamado a los mediadores y al Comité Internacional de la Cruz Roja para que proporcionen y preparen el equipo y los equipos necesarios para recuperar todos los cuerpos de una sola vez", ha comunicado Hamás.

Israel no reconoce los cuerpos

Medios locales aseguran que los forenses israelíes no han conseguido identificar los últimos tres cuerpos entregados por Hamás.

Por su parte, Hamás ha confirmado que sabía que se trataba de restos no identificados, pero que fueron entregados con el objetivo de “no obstaculizar el proceso de entrega”.

"Propusimos entregar tres muestras de cuerpos no identificados, pero el enemigo se negó a recibirlas y exigió los cuerpos completos para su análisis. Procedimos con la entrega para prevenir cualquier reclamación israelí futura", ha explicado el grupo palestino.

Según fuentes del Ministerio de Sanidad gazatí, Israel bloque también la entrada a Gaza de cualquier material necesario para realizar las pruebas de ADN, lo que imposibilita la identificación de estos.