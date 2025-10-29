Israel anuncia que vuelve a aplicar el alto el fuego en Gaza

El Ejército israelí ha anunciado que "tras una serie de ataques en los que se alcanzaron decenas de objetivos terroristas" vuelve a aplicar el alto el fuego en la Franja de Gaza.

"De acuerdo con la directiva del estamento político, y tras una serie de ataques en los que se alcanzaron decenas de objetivos terroristas y se neutralizó a terroristas, el Ejército ha reanudado la aplicación del alto el fuego en respuesta a las violaciones de Hamás", recoge el comunicado.

En su nota, el Ejército sostiene que "neutralizaron a 30 terroristas que ocupaban puestos de mando en organizaciones terroristas que operan en la Franja de Gaza", aunque la versión de la Defensa Civil Palestina en Gaza en los bombardeos han muerto cien personas, entre ellas 35 niños.

"El Ejército continuará respetando el acuerdo de alto el fuego y responderá con firmeza ante cualquier violación del mismo", ha concluido.

Esta oleada de ataques que golpeó de norte a sur el enclave ha causado además la muerte de al menos siete mujeres, según han informado las morgues de los hospitales del enclave y la Defensa Civil Palestina.

Israel, que ha armado a grupos contrarios a las autoridades locales, dice que Hamás mató a un soldado israelí en una emboscada que lanzaron ayer en Rafah, en el extremo sur de la Franja, mientras el grupo palestino desmiente haber participado en nuevos combates.