Israelek iragarri du berriro ezarri duela su-etena Gazan

"Estamentu politikoaren zuzentarauaren arabera, eta hainbat erasotan terroristak neutralizatu ondoren, Armada su-etena aplikatzen hasi da berriro", nabarmendu dute ohar bidez.

Gaza, berreraikitze lanak. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Israelgo Armadak iragarri duenez, "dozenaka helburu terroristarekin amaitu duten hainbat erasoren ostean", su-etena berriro ezarri dute Gazako Zerrendan.

"Estamentu politikoaren zuzentarauaren arabera, eta hainbat erasotan terroristak neutralizatu ondoren, Armada su-etena aplikatzen hasi da berriro", nabarmendu dute ohar bidez.

Oharrean, Armadak dio "Gazako Zerrendan diharduten erakunde terroristetako aginte-postuetan zeuden 30 terrorista neutralizatu" dituztela, baina Palestinako Defentsa Zibilaren arabera, Gazan egindako bonbardaketetan ehun pertsona hil dira, tartean, 35 haur.

"Armadak su-eten akordioa errespetatzen jarraituko du eta edozein bortxaketaren aurrean irmo erantzungo du", gaineratu du.

Kokagunea iparraldetik hegoaldera jo duen erasoaldiak, gainera, gutxienez zazpi emakume hiltzea eragin du, enklabeko ospitaleetako eta Palestinako Defentsa Zibileko gorputegiek jakitera eman dutenez.

Israelek adierazi du Hamasek soldadu israeldar bat hil zuela atzo Rafahn, Zerrendako hegoaldeko muturrean, segada batean, eta Palestinako taldeak gezurtatu egin du liskar horietan parte hartu izana.

