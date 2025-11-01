Hildakoen kopuruak gora egiten jarraitzen du Gazako Zerrendan, su-etena gorabehera
Israelgo armadaren erasoek bost gazatar hil eta bederatzi zauritu dituzte, ostegunetik. Bien bitartean, Palestinaren gorpuen identifikazioa blokeatzen jarraitzen du Israelek, bake akordioan hitzartutakoan betetzea eragotziz.
Israelgo armadaren erasoek bost hildako eta bederatzi zauritu utzi dituzte Gazan, ostegunetik.
Su-etena gorabehera, Gazako hildakoen kopuruak gora egiten jarraitzen du.
Dagoeneko 226 gazatar hil dituzte israeldarrek urriaren 10ean su-etena iragarri zenetik, eta 600 zauritu baino gehiago.
"Lerro Horia" delakoaren sorrerak, tropa juduen erretiratzea markatzen mugak, hiri osoak isolatu ditu Gazako Zerrendako iparraldean.
Gune berezi horiek, Israelgo armadaren kontrolpean, palestinarren aurkako tiroen lekuko dira, bertatik zehakatzen duen bizilagun oro hartzen baita "mehatxutzat".
Guztira 68.858 hildako dira jada Gazan, nahiz eta su-etena indarrean egon.
Gorpuak lurpetik ateratzeko laguntza
Bien bitartean, Hamasek lanean jarraitzen du hondakinen artean lurperatuta dauden gorpuak berreskuratzeko.
Ezinean, talde palestinarran makineriaren eta langile espezializatuen sarrera eskatu du berriro ere. Izan ere, hala ez balitz ia ezinezkotzat lukete horiek aurkitzea eta identifikatzea.
"Brigadek (al Qasam) ekipoak eman eta presta ditzaten dei egin diete bitartekariei eta Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordeari; alegia, gorputz guztiak berreskuratzeko", jakinarazi du Hamasek.
Israelek ez ditu gorpuak identifikatu
Tokiko hedabideen arabera, Israelgo auzitegiko medikuek ez dute lortu Hamasek emandako azken hiru gorpuak identifikatzea.
Hamasek, bere partez, onartu du bazekiela identifikatu gabeko gorpuzkiak zirela, baina "entregatzeko prozesua ez oztopatzeko" entregatu zituztela.
"Identifikatu gabeko gorpuen hiru lagin ematea proposatu genuen, baina etsaiak ez zituen hartu nahi izan, eta gorputz osoak eskatu zituen aztertzeko. Entregatzeari ekin genion beraz, etorkizunean Israelen edozein erreklamazio saihesteko", azaldu du talde palestinarrak.
Gazatarren Osasun Ministerioko iturrien arabera, Israelek blokeatzen du ere DNA probak egiteko beharrezkoa den edozein materialen sarrera.
550.000 siriar itzuli dira Turkiatik beren herrialdera, Al-Assad erori zenetik
"2024ko abenduaren 8az geroztik, 550.000 siriar bueltatu dira, beren borondatez, segurtasun osoz eta ohorea galdu gabe", argitaratu du Yerlikaya ministroak X. sare sozialean.
Louvreko lapurretan konplize izatea egotzi diote emakume bati, eta atxilotuetako bat aske utzi dute
Joan den ostegunean bitxien lapurretarekin lotuta atxilotutako bost lagunetako bi dira aipatutakoak. Fiskaltzak behin-behineko espetxealdia eskatu du ustezko gaizkidearentzat.
Fronte Polisarioak errefusatu egin du NBEren ebazpena, eta "autodeterminazio eskubidea" aldarrikatu du baldintza "negoziaezin" gisa
Mendebaldeko Sahararen nazio askapenerako mugimenduak salatu duenez, "Marokoren okupazioa legitimatu egiten du" autonomia proposamenak.
Mohamed VI .ak dio Marokok "kapitulu berri bat" ireki duela Mendebaldeko Sahararako bere planak NBEren babesa jaso ondoren
Marokoko erregeak Tindufen errefuxiatuta dauden sahararrei dei egin die "aukera historiko hau" aprobetxa dezaten "familiekin biltzeko", eta Aljeriako presidenteari "elkarrizketa zintzoa eta anaiartekoa" egiteko eskatu dio.
Saharar autonomiarako Marokoren plana hartu du oinarri Segurtasun Kontseiluak, eta beste urtebetez luzatu du bere misioa
Marokoren plana "irtenbide justu eta iraunkor bakarra" dela uste du AEBko proposamenak, eta aurrera atera da, Aljeria, Txina eta Errusiaren abstentzioarekin.
Munduko kaleak izaki beldurgarrienez bete dira
Gaur gauean, iluntasunak hartuko ditu munduko kaleak. Dagoeneko izaki beldurgarriak dabiltza han eta hemen, itzal eta argi artean. Gurean, Gau Beltza; munduan, Halloween. Urriaren 31n, milaka lagun mozorrotuta aterako dira kalera, beldurraren eta dibertimenduaren artean dantza egitera. Uztaren amaieraren ospakizuna urruti dago askorentzat, baina gauak berak emango du uzta emankorra gaurkoan: irria, oihuak eta misterio apur bat.
'Melissa' urakanak 50 hildako baino gehiago utzi ditu jada Karibeko hainbat herrialdetan
Erreskate taldeek lanean jarraitzen dute zikloiak gehien kaltetutako eremuetan, hala nola Haitin, Panaman, Dominikar Errepublikan eta Kuban. Lehorretik iristea bereziki zaila izaten ari da gehien kaltetutako landa eta kostalde eremuetan.
Esperanza Santos (Mugarik Gabeko Medikuak): "Mingarria da jendeak ez jakitea zer gertatzen ari den Sudanen"
Esperanza Santosek, Mugarik Gabeko Medikuen larrialdietako koordinatzaileak, Sudanen eta Gazan lan egin du udan. Afrikako herrialdean egiten ari diren ankerkeriak salatu, eta benetako infernua bizitzen ari diren herritarrak babesteko eskatu du.
Egiptoko Museo Handiaren inaugurazioa, "aurrekaririk gabeko ekitaldi historikoa"
Zibilizazio bakar bati eskainitako gune arkeologikorik handiena dena Gizako lautadan dago, izen bereko piramideetatik bi kilometro eskasera. 50 hektareako azalera du, eta 100.000 pieza baino gehiago daude bertan; Tutankamonen maskara eta Ramses II.a faraoiaren eskultura, besteak beste.