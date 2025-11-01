Gaza
Hildakoen kopuruak gora egiten jarraitzen du Gazako Zerrendan, su-etena gorabehera

Israelgo armadaren erasoek bost gazatar hil eta bederatzi zauritu dituzte, ostegunetik. Bien bitartean, Palestinaren gorpuen identifikazioa blokeatzen jarraitzen du Israelek, bake akordioan hitzartutakoan betetzea eragotziz.

gazatarrak
Gazatarrak. Artxiboko irudia.
author image

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Israelgo armadaren erasoek bost hildako eta bederatzi zauritu utzi dituzte Gazan, ostegunetik.

Su-etena gorabehera, Gazako hildakoen kopuruak gora egiten jarraitzen du.

Dagoeneko 226 gazatar hil dituzte israeldarrek urriaren 10ean su-etena iragarri zenetik, eta 600 zauritu baino gehiago.

"Lerro Horia" delakoaren sorrerak, tropa juduen erretiratzea markatzen mugak, hiri osoak isolatu ditu Gazako Zerrendako iparraldean.

Gune berezi horiek, Israelgo armadaren kontrolpean, palestinarren aurkako tiroen lekuko dira, bertatik zehakatzen duen bizilagun oro hartzen baita "mehatxutzat".

Guztira 68.858 hildako dira jada Gazan, nahiz eta su-etena indarrean egon.

Gorpuak lurpetik ateratzeko laguntza

Bien bitartean, Hamasek lanean jarraitzen du hondakinen artean lurperatuta dauden gorpuak berreskuratzeko.

Ezinean, talde palestinarran makineriaren eta langile espezializatuen sarrera eskatu du berriro ere. Izan ere, hala ez balitz ia ezinezkotzat lukete horiek aurkitzea eta identifikatzea.

"Brigadek (al Qasam) ekipoak eman eta presta ditzaten dei egin diete bitartekariei eta Gurutze Gorriaren Nazioarteko Batzordeari; alegia, gorputz guztiak berreskuratzeko", jakinarazi du Hamasek.

Israelek ez ditu gorpuak identifikatu

Tokiko hedabideen arabera, Israelgo auzitegiko medikuek ez dute lortu Hamasek emandako azken hiru gorpuak identifikatzea.

Hamasek, bere partez, onartu du bazekiela identifikatu gabeko gorpuzkiak zirela, baina "entregatzeko prozesua ez oztopatzeko" entregatu zituztela.

"Identifikatu gabeko gorpuen hiru lagin ematea proposatu genuen, baina etsaiak ez zituen hartu nahi izan, eta gorputz osoak eskatu zituen aztertzeko. Entregatzeari ekin genion beraz, etorkizunean Israelen edozein erreklamazio saihesteko", azaldu du talde palestinarrak.

Gazatarren Osasun Ministerioko iturrien arabera, Israelek blokeatzen du ere DNA probak egiteko beharrezkoa den edozein materialen sarrera.

Israelek iragarri du berriro ezarriko duela su-etena Gazan
