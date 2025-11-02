SALUD
Maldivas prohíbe fumar a los nacidos a partir de 2007, convirtiéndose en el primer país en tomar una decisión así

La prohibición es un caso pionero en el mundo y tiene como objetivo "erradicar hábitos no saludables y construir una generación saludable", según ha explicado el presidente.
Un niño lleva un cartel contra el tabaco en Maldivas. Foto: Europapress / Gobierno de Maldivas
Euskaraz irakurri: 2007tik aurrera jaiotakoei erretzea debekatu die Maldivetako Gobernuak, horrelako erabaki bat hartu duen lehen herrialdea bihurtuz
author image

Agencias | EITB

Última actualización

En la medianoche del sábado al domingo ha entrado en vigor la prohibición de fumar para los nacidos en 2007 o en años posteriores impuesta por el Gobierno de Maldivas en lo que supone un caso pionero en el mundo y se conoce ya en el archipiélago como la Prohibición Generacional.

El presidente maldivo, Mohamed Muizzu, ha firmado la entrada en vigor de la norma y ha defendido la "erradicación de los hábitos no saludables mediante un esfuerzo social colectivo", informa el periódico maldivo 'Mihaaru'.

La nueva normativa eleva además la edad mínima para comprar producos relacionados con el tabaco de los 18 a los 21 años y para ello exige que se verifique la edad en cada adquisición.

Los datos de aduanas indican que cada año se importan unos 500 millones de cigarrillos por un valor de 1.000 millones de rupias de Maldivas (unos 56 millones de euros), mientras que el gasto sanitario general supone un 9,7 % del PIB del país.

El Ministerio de Sanidad ha organizado una carrera de relevos de 24 horas coincidiendo con la entrada en vigor de la nueva normativa para fomentar hábitos saludables.

Desde el Ministerio han destacado los graves problemas que provocan los hábitos no saludables y ha planteado la necesidad de fomentar la concienciación, la prevención y el apoyo para reducir los gastos sanitarios.

El país ya prohibió la importación de cigarrillos electrónicos y vapeadores el 15 de noviembre del año pasado para "construir una generación saludable".

