2007tik aurrera jaiotakoei erretzea debekatu die Maldivetako Gobernuak, horrelako erabaki bat hartu duen lehen herrialdea bihurtuz
Larunbatetik iganderako gauerdian indarrean sartu den lege berriari esker, 2007an edo ondorengo urteetan jaiotakoek erretzea debekatuta izango dute Maldivetan. Gobernuak ezarritako debekua aitzindaria da munduan.
"Ohitura ez-osasungarriak ahalegin sozial kolektibo baten bidez desagerraraztea" defendatzen du Mohamed Muizzu presidenteak.
Araudi berriak, gainera, tabakoarekin lotutako produktuak erosteko gutxieneko adina 18 urtetik 21 urtera igo du, eta, erosketa bakoitzean adina egiaztatu beharko da hemendik aurrera.
Aduanetako datuen arabera, urtero 500 milioi zigarro inportatzen dira, 1.000 milioi Maldivetako errupia (56 milioi euro inguru), eta osasun gastu orokorra herrialdearen BPGaren % 9,7 da.
Maldivetako Osasun Ministerioak 24 orduko errelebo-lasterketa antolatu du, ohitura osasungarriak sustatzeko araudi berria indarrean sartzearekin bat.
Ohitura ez-osasungarriek eragiten dituzten arazo larriak nabarmendu ditu Gobernuak ekitaldian, eta osasun-gastuak murrizteko kontzientziazioa, prebentzioa eta laguntza sustatzeko beharra nabarmendu ditu.
Tabakoaren kontrako borrokan, iazko azaroaren 15ean zigarro elektronikoak eta lurrungailuak inportatzea debekatu zuten herrialde hartan, "belaunaldi osasuntsu bat eraikitzeko".
