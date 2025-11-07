Francia
Cuatro detenidos por graves incidentes en un concierto de la Filarmónica israelí en París

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Lau atxilotu Parisen, Israelgo Orkestra Filarmonikoak emandako kontzertu batean izandako istiluengatik
EITB

Cuatro personas han sido detenidas en París durante un concierto de la Orquesta Filarmónica de Israel. En el auditorio se han vivido momentos tensos con interrupciones, enfrentamientos entre espectadores y lanzamientos de bengalas.

París Francia Manifestaciones Palestina Internacional

X