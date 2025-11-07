Frantzia
Lau pertsona atxilotu dituzte Parisen, Israelgo Orkestra Filarmonikoaren kontzertu batean izandako istiluengatik

Cuatro detenidos por graves incidentes en un concierto de la Filarmónica israelí en París
18:00 - 20:00
author image

EITB

Azken eguneratzea

Lau pertsona atxilotu dituzte ostegun gauean Parisen, Israelgo Orkestra Filarmonikoaren kontzertu batean. Etenak, ikusleen arteko liskarrak eta bengala jaurtiketa izan dira auditoriumean.

París Frantzia Manifestazioak Palestina Munduko albisteak

