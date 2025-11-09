Hoy es noticia
DESASTRES NATURALES
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

El supertifón Fung-wong toca tierra en la isla de Luzón, en el norte de Filipinas

El supertifón Fung-wong toca tierra en la isla de Luzón, en el norte de Filipinas
18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Fung-wong supertifoiak lurra jo du Luzon uhartean, Filipinetako iparraldean
author image

EITB

Última actualización

El supertifón Fung-Wong ha tocado tierra en la localidad de Dinalungan, en la isla de Luzón, al norte de Filipinas. Lo ha hecho con vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 230 km/h. Casi un millón de personas han sido evacuadas ante la llegada de este supertifón.

Filipinas Desastres naturales Alertas Meteorológicas Internacional

Te puede interesar

Cargar más
Publicidad
X