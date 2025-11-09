Albiste da
HONDAMENDI NATURALAK
'Fung-wong' supertifoiak lurra jo du Luzon uhartean, Filipinetako iparraldean

18:00 - 20:00
EITB

Tifoi handi horrek orduko 185 kilometroko haize-boladak eragin ditu, eta toki batzuetan orduko 230 kilometroko haize-boladak utzi ditu. Ia milioi bat pertsona ebakuatu dituzte, eta uholde handiak eragin ditu.

