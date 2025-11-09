Hamás entregará este domingo el cuerpo del rehén Hadar Goldin, retenido en Gaza desde 2014
Las Brigadas Al Qasam, el brazo armado de Hamás, entregará este domingo a la tarde el cuerpo del soldado israelí Hadar Goldin, que retiene desde 2014 y es el único cautivo restante en la Franja que no fue capturado el 7 de octubre de 2023.
En un comunicado enviado a través de sus canales, Al Qasam indica que el cuerpo fue encontrado este sábado en un túnel en el campamento Yebna en Rafah, en el sur de la Franja de Gaza.
Su identidad no se confirmará hasta que sea analizado por el instituto forense israelí, lo que ocurrirá una vez Hamás entregue el cuerpo a la Cruz Roja y, esta, al Ejército israelí, que lo sacará de Gaza.
Hamás ha denunciado en varias ocasiones desde que entró en vigor el alto el fuego que las fuerzas armadas israelíes no le habían permitido acceder a Rafah, donde creían que estaba el cadáver del soldado.
La Casa Blanca dijo al grupo islamista que "devolver el cuerpo de Goldin podría ayudar a permitir la salida de 100-150 milicianos de Hamás" que se encuentran en Rafah, según el diario israelí Haaretz.
Hadar Goldin tenía 23 años en el momento de su muerte, en agosto de 2014.
El 1 de agosto de ese año, Hadar Goldin murió en una emboscada junto a otros dos soldados y su cuerpo llevado a un túnel en Gaza. Incluyendo el de Goldin, cinco cuerpos de rehenes siguen en Gaza.
