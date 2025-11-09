GAZA, ERASOPEAN

Hamasek Hadar Goldin bahituaren gorpua entregatuko du igande honetan

Hamaseko dozenaka milizianori Gazara itzultzeko aukera emango die horrek. Goldin ere zenbatuta, bost bahitu daude oraindik Gazan.

Desplazatuak, Gazan. Argazkia: EFE

Agentziak | EITB

Azken eguneratzea

Al Qasam Brigadek, Hamasen beso armatuak, Hadar Goldin soldadu israeldarraren gorpua entregatuko dute igande honetan, 14:00etan. Hadar Goldin Israelgo Armadako tenientea 2014tik dute bahituta, eta 2023ko urriaren 7an harrapatu ez zuten gatibu bakarra da.

Al Qasamek ohar baten bidez jakinarazi duenez, gorpua larunbatean aurkitu dute Rafahko Yebna kanpalekuko tunel batean, Gazako Zerrendaren hegoaldean.

Horren nortasuna Tel Aviveko Abu Kabir Institutu Forentseak baieztatuko du, baina hori Hamasek gorpua Gurutze Gorriaren esku utzi eta horrek Israelgo Armadari eman ostean egin beharko dute.

Hamasek behin baino gehiagotan salatu du su-etena indarrean sartu zenetik Israelgo indar armatuek ez diotela Rafahn sartzen utzi, soldaduaren gorpua bertan zegoela uste zuten arren.

Haaretz egunkari israeldarraren arabera, Etxe Zuriak Hamasi adierazi dionez, "Goldinen gorpua itzultzeak Hamaseko 100-150 miliziano kartzelatik ateratzen lagun lezake".

Hadar Goldinek 23 urte zituen 2014ko abuztuaren 1ean hil zutenean. Beste bi soldadu israeldarrekin batera hil zuten, segada batean, baina horren gorpua Gazako tunel batera eraman zuten, bahituta.

Goldin ere zenbatuta, bost pertsona daude oraindik Gazan bahituta.

