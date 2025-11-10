India
Al menos ocho muertos y 15 heridos en una explosión ocurrida en el centro de Nueva Delhi

Explosión en la India. Foto: Agencias.
Euskaraz irakurri: Gutxienez zortzi pertsona hil eta 15 zauritu dira New Delhiko erdigunean izandako leherketa batean

La explosión ha tenido lugar frente al Fuerte Rojo, en una de las zonas más turísticas del centro de la capital de la India. Por el momento se desconoce el motivo de la explosión, pero se ha reforzado la seguridad en zonas sensibles de la región.

