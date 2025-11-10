¿Por qué es importante la cumbre climática COP30?

Cada año se celebra la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, acaparando la atención mediática y congregando a una representación de líderes mundiales. Este año la trigésima cumbre climática de la ONU (COP30) se celebra en la ciudad de Belém, en la Amazonía brasileña, del 10 al 21 de noviembre.

¿Por qué es tan importante esta cumbre?

A 10 años de la aprobación del Acuerdo de París, por el que casi 200 países se comprometían a evitar que el calentamiento global superase 1,5 ºC, es la primera COP desde que las temperaturas medias globales superaron ese límite físico en 2024.

1,5 grados es el umbral establecido por la ciencia para reducir los efectos del cambio climático.

Bajo la presidencia de Brasil, la COP30 ha pedido a los países participantes que trabajen para cumplir promesas anteriores (como los compromisos de la COP 28 para eliminar gradualmente el uso de combustibles fósiles) en vez de negociar nuevos acuerdos.

Cinco ejes

El científico Paulo Artaxo, integrante del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), espera avances en cinco ejes: promover una transición justa para abandonar los combustibles fósiles, garantizar mecanismos para acabar con la deforestación en los bosques tropicales hasta 2030, consolidar instrumentos para la financiación climática, implementar políticas de adaptación y reforzar el multilateralismo.

Dos semanas de cumbre

Durante la primera semana, los negociadores de los países participantes expondrán sus prioridades y evaluarán las posiciones de los demás.

Normalmente, los altos representantes de los países (ministros y ministras) se unen a las negociaciones durante la segunda semana para ultimas los acuerdos, incluidos los detalles técnicos y legales.

Las negociaciones se suelen alargar y suelen pasar largas noches en vela buscando compromisos.