La orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Pentágono para empezar a probar "inmediatamente" el arsenal nuclear norteamericano supone, de llevarse a cabo, el fin de la moratoria de pruebas nucleares que Estados Unidos mantiene desde hace más de 30 años. El presidente ruso, Vladímir Putin, ya ha asegurado que “actuará en consecuencia” y que si EE. UU. retoma los ensayos Rusia también lo hará.

Estados Unidos hizo su última prueba en 1992 y la Unión Soviética en 1990. Rusia, que heredó la mayor parte del arsenal nuclear soviético, nunca ha llevado a cabo una prueba nuclear.

¿Cuántos ensayos nucleares se han realizado hasta ahora?

Entre 1945 y 1997 se llevaron a cabo más de 2.000 pruebas nucleares. Estados Unidos inauguró la era nuclear en julio de 1945 al detonar una bomba atómica en Alamogordo (Nuevo México) y luego lanzó bombas nucleares contra las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki en agosto del mismo año, con las que forzó la rendición de Japón en la Segunda Guerra Mundial.

La Unión Soviética detonó su primer artefacto nuclear en agosto de 1949. En las cinco décadas transcurridas entre 1945 y el Tratado de Prohibición Total de Ensayos Nucleares de 1996 (CTBT, en sus siglas en inglés) se llevaron a cabo más de 2.000 pruebas nucleares; 1.032 fueron realizadas por EE. UU. y 715 por la Unión Soviética, según datos de la ONU. El resto de las cinco potencias nucleares oficialmente reconocidas también hicieron numerosos ensayos: 210 Francia, 45 Reino Unido y otros 45 China.

Desde la fundación de La Organización del Tratado para la Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBTO, por sus siglas en inglés) en 1997 hubo sólo 10 pruebas nucleares: India llevó a cabo dos en 1998, Pakistán también dos en 1998 y Corea del Norte realizó seis ensayos entre 2006 y 2017.

El éxito de la CTBTO, pese a que su tratado no ha entrado en vigor, es el establecimiento de una moratoria sobre las pruebas nucleares, respetada hasta ahora por todas las potencias con arsenal atómico oficialmente reconocidas (EE. UU., China, Francia, Reino Unido y Rusia).

Objetivos de las pruebas nucleares

Por una parte, para recopilar información, y, por otra parte, para enviar una señal.

Las pruebas proporcionan evidencias sobre el potencial y la eficacia de cualquier arma nuclear.

Además, estos ensayos serían interpretados como una demostración de fuerza por el resto de las potencias nucleares.