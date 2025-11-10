Trump amenaza a la BBC con una demanda de 1.000 millones de dólares "por difamación"

El presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, ha amenazado este lunes a la BBC con una demanda "por no menos de 1.000 millones de dólares", si no se retracta de las declaraciones "difamatorias" contra él, tras la polémica suscitada por la edición de un documental sobre el asalto al Capitolio en enero de 2021 y que ha tenido como consecuencia la dimisión del director general de la corporación y la jefa de informativos.

Trump exige "la retractación inmediata, completa y justa del documental" y otras declaraciones consideradas engañosas, "en forma tan visible como su publicación original". Asimismo, también ha pedido la "emisión inmediata de una disculpa" y la "compensación adecuada al presidente Trump por el daño causado".

En una carta enviada a la corporación, el abogado personal del Trump, Alejandro Brito, ha advertido que, si la BBC no cumple con sus peticiones “antes del 14 de noviembre de 2025 a las 5:00 p.m. hora del Este de EE.UU.”, su cliente “no tendrá más alternativa que hacer valer sus derechos legales y equitativos incluyendo el inicio de una acción legal por no menos de 1.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios".

Por su parte, el presidente de la cadena BBC, Samir Shah, ha afirmado que desconocía la existencia de las amenazas legales pero aseguró que Trump es "un tipo muy contencioso", por lo que la cadena está "preparada para cualquier escenario".

Asimismo, en una carta enviada dirigida al Comité de Cultura, Medios de Comunicación y Deportes del Parlamento británico, Shah ha pedido disculpas y ha reconocido "errores de criterio" en la edición de un documental. Ha afirmado que el propósito de editar el clip “era transmitir el mensaje del discurso del presidente Trump para que la audiencia de Panorama pudiera comprender mejor cómo había sido recibido por los partidarios del presidente Trump y lo que estaba sucediendo en ese momento".