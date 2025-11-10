Trumpek 1.000 milioi dolarreko salaketa jartzearekin mehatxu egin dio BBCri
Samir Shah BBC kateko presidenteak adierazi duenez, katea edozein eszenatokitarako prest dago. Hala ere, Britainia Handiko parlamentuari barkamena eskatu dio eta dokumentalaren edizioan "irizpide akatsak" izan direla aitortu du.
Donald Trump AEBko presidenteak mehatxu egin dio BBCri “gutxienez 1.000 milioi dolarreko salaketa” jartzearekin, baldin eta haren aurkako “adierazpen iraingarriak" atzera botatzen ez baditu. 2021eko urtarrilean Kapitolioari egindako erasoari buruzko dokumental baten edizioak polemika sortu du eta, ondorioz, BBCko zuzendari nagusiak eta albistegietako buruak dimisioa eman dute.
Trumpek "dokumentala berehala, osorik eta modu justuan zuzentzea” eta engainagarritzat jotzen diren beste adierazpen batzuk atzera botatzea eskatu du, "jatorrizko argitalpenaren pareko modu agerian". Halaber, "berehala barkamena” eskatzea eta “egindako kaltearengatik konpentsazio egokia ematea" ere eskatu du.
Korporaziora bidalitako gutun batean, Alejandro Brito presidentearen abokatu pertsonalak ohartarazi du, eskatutakoak ez badira betetzen 2025eko azaroaren 14ko arratsaldeko 5ak baino lehen (AEBko ekialdeko kostako ordutegia), Trumpek "bere eskubide legalak eta bidezkoak baliatzea beste aukerarik” ez duela izango, “galerengatik gutxienez 1.000 milioi dolarreko ekintza legalak hastea barne".
Bestalde, Samir Shah BBC kateko presidenteak elkarrizketa batean adierazi du ez zeukala mehatxu legalen berri, baina ziurtatu du Trump "oso tipo gatazkatsua" dela eta katea “edozein eszenatokitarako prest” dagoela.
Halaber, Parlamentuko Kultura, Komunikabide eta Kirol Batzordeari bidalitako gutun batean, Shahek barkamena eskatu du eta, dokumentalaren edizioan "irizpide akatsak" egon direla onartu du. Adierazi duenez, edizioaren helburua zen "Panoramaren audientziak hobeto ulertzea Trump presidentearen aldekoek haren mezua nola jaso zuten eta une horretan zer gertatzen ari zen".
