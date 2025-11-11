Un atentado suicida deja al menos doce muertos cerca de un tribunal en la capital de Pakistán
Un atacante suicida vinculado a una facción de los talibanes paquistaníes ha asesinado este martes a doce personas y herido a otras 27 frente a un juzgado de Islamabad, capital de Pakistán.
El atentado ha tenido lugar un día después de que un vehículo explotase en Nueva Delhi, la capital de la vecina india, provocando la muerte de ocho personas. Las autoridades indias siguen investigando el incidente.
La explosión en Islamabad ha tenido lugar frente a los juzgados del distrito, en el sector G-11 de la capital, en hora punta.
Según el ministro del Interior paquistaní, Mohsin Naqvi, el atacante ha intentado entrar, sin éxito, en el recinto del tribunal. Al darse cuenta de que no podía ingresar, se ha inmolado junto a una furgoneta policial.
El mandatario ha ordenado investigar el incidente y ha asegurado que los responsables de este serán llevados ante la Justicia.
Inicialmente, las fuerzas de seguridad de Pakistán apuntaron al grupo Tehreek-e-Taliban Pakistán (TTP), facción principal de los talibanes paquistaníes.
Posteriormente, en un comunicado compartido por sus canales habituales, el portavoz de los talibanes paquistaníes, Mohammad Khorasani, ha indicado que la rama principal del TTP no está involucrada en la explosión de Islamabad.
Horas después, una facción minoritaria de los fundamentalistas paquistaníes, la denominada Jamaat-ul-Ahrar (JuA) se ha atribuido la responsabilidad del atentado a través de un comunicado en la cadena Ghazi Media Network, vinculada a la JuA.
Según las Naciones Unidas, Jamaat-ul-Ahrar opera como un grupo terrorista disidente de la facción principal del TTP, con base en la zona de Lalpura, en la provincia afgana de Nangarhar.
JuA se formó en agosto de 2014 tras la fusión de la facción del TTP en la Agencia Mohmand y Ahrar-ul-Hind.
Por su parte, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha exigido investigar tanto el atentado este martes en Islamabad como la explosión registrada el lunes en Nueva Delhi.
